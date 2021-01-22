Sagopa Kajmer Sözleri: Sagopa Kajmer'in Şarkılarından En Anlamlı Ve En Güzel Sözler

Asıl ismi Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer Türkiye’de en eski ve en iyi rap sanatçılarından biridir. Sagopa Kajmer’in sanatını icra ettiği ilk yıllardan itibaren çok büyük bir kitleyi etkilemiştir. Rap müzik sanatçısı olmasının yanı sıra aynı zamanda hem müzik yapımcısıdır hem de DJ’dir. 1998 senesinde kurduğu rap albümünde özellikle şarkılardaki sözleri Sagopa Kajmer’i büyük bir kitlenin sevmesini sağlamıştır. Sagopa Kajmer sözleri çok anlamlı olan sözlerdir. Birçok kişinin içinde yaşadığı duyguları, bastırdıkları hisleri, isyan ettikleri ve hissettiklerini en içten, en doğru, en anlamlı şekilde şarkı sözlerine sahiptir. Sagopa Kajmer şarkı sözleri ile büyük bir kitle hissettiği duyguları, arayışlarını, hüzünlerini açığa çıkarabilmektedir.