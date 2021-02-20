Son Dakika Haberler: 1993'te şok tahmin! Simpsonlar yine bildi, dünyanın ağzı açık kaldı

"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.