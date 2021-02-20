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• 20 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberler: 1993'te şok tahmin! Simpsonlar yine bildi, dünyanın ağzı açık kaldı

Son dakika haberlere göre, yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürdü.

• 20 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

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1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

3SKANDALI 30 YIL ÖNCE BİLMİŞ

SKANDALI 30 YIL ÖNCE BİLMİŞ

Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.

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50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. Cruz, koronavirüs salgını sırasında kutup sıcaklıklarında milyonlarca insanı elektriksiz ve susuz bırakan ölümcül kış fırtınası sırasında, ailesiyle birlikte Cancun'a seyahat ettiği ve memleketinden kaçtığı için şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya.

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Sosyal medya kullanıcıları, Ted Cruz skandalının, 1993 yılında yayınlanan Simpson'un 'Marge in Chains' bölümündeki bir olay örgüsüne ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekmekte gecikmedi.

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Dizinin 1993 tarihli bölümünde, 'Osaka Gribi' adı verilen bir virüs, sakinlerin Japonya'dan meyve sıkacağı sipariş etmesinden sonra Springfield'ın dört bir yanına yayılıyor. Ve Senatör Cruz gibi, Springfield Belediye Başkanı Joe Quimby de şehri terk ediyor.

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Bir basın toplantısı sırasında belediye başkanı, salgına yardımcı olmak için tatilini iptal ettiğini iddia ediyor, ancak aslında Bahamalar'da olduğu ortaya çıkıyor. Quimby, takım elbisenin üst kısmınıi yani gömleğini ve ceketini giymiş, kravatını takmış bir şekilde televizyona çıkarak halka sesleniyor. Ancak altında pantolonu yerine mayosu var ve aslında sahilde.

8TWITTER YIKILDI

TWITTER YIKILDI

Simpsons hayranları, Cruz'u eleştirmek için Simpsons karakteri Quimby'nin mayolu halinin yer aldığı video ve fotoğraflarını Twitter'da paylaşıyor. Bir kullanıcı, 'Simpsonlar yine yaptı,' yorumunda bulunurken, bir diğer sosyal medya kullanıcıs ise, "Simpsonlar Ted Cruz'u bile bildi, vay canına" notunu düştü.

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Cruz'a gelince, eleştirilerin ardından Perşembe öğleden sonra Houston'a geri döndü ve eyaletin enerji krizinin ortasında tatil için Cancun'a uçtuğu için 'pişman olduğunu' söyledi. Ancak 'sadece babalık yapmaya çalıştığı' konusunda da ısrar etti.

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Teksaslı Senatör, 10 ve 12 yaşındaki kızlarının Çarşamba günü kendisine arkadaşlarıyla Meksika'ya tatile gidip gidemeyeceklerini sorduğunu, bu nedenle eşiyle saatler sonra bir uçağa bindiğini iddia etti.

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Houston'daki evine vardığında basına açıklama yaparken, "Bariz bir hataydı ve geriye dönüp baktığımda bunu tekrar yapmazdım" dedi. "Ben sadece baba olmaya çalışıyordum." diye ekledi.

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Simpsonlar, birçok kişinin, geleceği pek çok kez tahmin ettiğine inandığı için, uzun zamandır "çizgi filmlerin Nostradamus'u" olarak kabul ediliyor.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

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Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlaradondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

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"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

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Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngürüde bulunduğuna dikkat çekeren "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.

17YEMİN TÖRENİNDE ŞOK BENZERLİK

YEMİN TÖRENİNDE ŞOK BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiler.

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Çizgi dizinin 11'inci sezonunun 17'nci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de ABD'de yayınlanan 'Bart to the Future'da, Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir edilmişti.

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Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir takım giymişti. Kürsüde konuşma yapan Lisa, kulağına da inci küpeler takmıştı.

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Dün, dünyanın gözü önünde Başkan Yardımcısı olarak yemin eden Kamala Harris, Lisa'nınkine çok benzer mor bir ceket ve elbise kombinasyonu giymişti. Hatta görünüşü tamamlamak için basit bir inci kolye taktı.

21TRUMPA BİR DARBE DE SIMPSONSDAN

TRUMP'A BİR DARBE DE SIMPSONS'DAN

Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.

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Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının akıllarına, dizideki bir sahneyi getirdi. Bu sahnede, yatağında doğrulmuş ve sinirli bir ifadeyle elindeki telefona bakan Donald Trump'ın yanında, Adolf Hitler imzalı bir kitap duruyor.

2320 OCAK DETAYI

20 OCAK DETAYI

Öte yandan, ABD'de "iç savaş 2021" etketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşılmıştı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim ettiği gün. Simpsons'ın bu tahmini ise başarılı olmadı, 20 Ocak 2021 olaysız geçti.

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Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

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Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

26SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER

SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER

Dizinin hayranlarının farkına vardığı bir diğer kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyordu.

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Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbe indiriliyor.

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Ünlü çizgi dizinin hayranları, bu kubbeyi, Birleşik Krallık'ta kentten kente uygulanan kademeli kısıtlamalara benzetti.

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Birleşik Krallık şu anda koronavirüs kriziyle mücadele etemk üzere bölümlere ayrılmış bir sistem altındadır ve virüs nedeniyle farklı seviyelerde 'risk' olarak sınıflandırılmış ayrı parçalar görülüyor.

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Kurallara göre, dördüncü risk seviyesinde bulunan kentler, buradan ayrılamıyor ve diğer kentlere seyahat edemiyor.

31ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ

ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ

The Simpsons Movie'de ise hükümet, Springfield'in tepesine bir kubbe indirerek, kasabanın sakinlerini orayı terk etmemeleri için içeri hapsediyor.

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Bu olay, Homer Simpson'ın kasabadaki gölü domuz dışkısıyla kirlettiği ve Çevre Koruma Ajansı'nı kirli bölgeyi karantinaya almak zorunda bıraktığı için gerçekleşiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması, bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirmişti.

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Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.

35BEYRUT PATLAMASI

BEYRUT PATLAMASI

Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.

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Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan koronavirüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde Beyrut patlamasının benzeri yayınlanmıştı.

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Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülmüştü. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.

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Simpsons hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmıştı.

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Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.

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Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

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Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

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19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

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Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülümüştü. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli bulunuyordu.

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1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

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