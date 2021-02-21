Son Dakika: 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum belli oldu...

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI Bakanlığın paylaştığı korona verilerinin yer aldığı tablo her geçen gün ciddiyetini koruyor. Haftalık il bazında vaka sayısı da açıklanmaya başladı. 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; 6.546 yeni vaka tespit edildi ve 77 kişi de yaşamını yitirdi.