• 21 Şubat 2021 - 23:21 • Son Güncelleme:
Son Dakika: 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum belli oldu...
Korona tablosu ve oranlar belli oldu. Vaka sayısı kritik seviyelerde bulunurken günlük koronavirüs tablosu da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı gri tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları bulunuyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir?
• 21 Şubat 2021 - 23:21 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu, güncel verilerle birlikte Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, haftalık olarak il il korona vaka sayısının da paylaşılacağını bildirmişti. Öte yandan kovid-19 aşısı ile birlikte pandemide önemli noktaya gelinmesi hedefleniyor. İşte, 21 Şubat koronavirüs tablosu...
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21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Bakanlığın paylaştığı korona verilerinin yer aldığı tablo her geçen gün ciddiyetini koruyor. Haftalık il bazında vaka sayısı da açıklanmaya başladı. 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; 6.546 yeni vaka tespit edildi ve 77 kişi de yaşamını yitirdi.
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