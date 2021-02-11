DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
Son dakika: 870 bin lira sayıp sıfır araç aldı! 2 ay sonra hatayı fark etti
Gelen son dakika haberine göre; otomobil piyasası sıfır araç piyasasında yapılan bu hataları konuşuyor. Kimi vatandaş sıfır aracının koltuklarını silerken, parmağını kesti kimisi ise ÖTV zammı gerekçe gösterilerek vatandaştan 55 bin lira daha istedi. Son yaşanan olay ise pes dedirtti. Niğdeli İş insanı Atilla Kaplan 870 bin lira sayıp aldığı aracındaki önemli hatayı görünce hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
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Niğde'de iş insanı Atilla Kaplan, şirketi üzerine geçen yıl 870 bin liraya aldığı lüks arazi aracındaki yapılan hatayı tespit edip, 2 ay sonra bayiye başvurdu.
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Niğdeli iş insanı Atilla Kaplan, Temmuz 2020’de 870 bin liraya sıfır kilometre lüks arazi aracı satın aldı. Yaklaşık 2 ay sonra aracın sol arka kapısının değişik olduğunu fark eden Kaplan, aracını ileride satmak istediğinde değeri düşeceği için, bayiye giderek, başka bir sıfır kilometre araçla değiştirilmesini istedi.
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Kendileri de 'Getirin inceleme yapalım' dediler. Arabayı götürdüm, incelediler. Detaylı incelemek için tekrar aracı getirmemi istediler, bir daha götürdüm detaylı incelediler. En sonunda kabul ettiler, 'Fabrikada kodlama hatası olmuş, farklı bir kapı takılmış' dediler" diye konuştu. Aracının opak boyalı ancak arka sol kapının kristal boyalı olduğunu belirterek firmadan zararın karşılanmasını talep eden Kaplan, şunları söyledi:
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"Firmanın Türkiye temsilcisine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını söyledi. Temsilci, basamak yapalım, kapıyı boyayalım, 3 bakımını bedava yapalım gibi basit şeyler önerdi ama ben de zararımın karşılanmasını istiyorum. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Ayrıca devlet, ikinci araç alım satımlarında garanti verilmesini istiyor. Kaldı ki araçta değişen parça olduğu zaman fiyat farkı oluyor. Bu kadar pahalı bir araçta da ciddi fiyat farkı çıkıyor. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?"
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Firmanın, aracın değer kaybetmemesi için kapının fabrikasyon bir hata sonucu değiştiğine dair bir yazı göndermeyi önerdiğini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti: "O yazı, kapının değişmediğini göstermez. Yine değişen bir parçası olacak. Kendilerinin aynen ifadesi şu, 'Ha beyaz arabaya kristal boyalı kapı takılmış ya da siyah kapı takılmış, çok büyük bir fark yok.' Kendileri bu durumu kabul ediyor. Ama yaşayacağımız değer kaybını göz önünde bulundurmuyorlar. Ben ikinci el araç alacak olsam bile değişen parçası var mı yok mu diye kontrol ederim. Sıfır araçta değişen bir parça oluyor. Şimdi biz bu arabayı satıyor olsak değişen bir parçası varmış gibi olacak. Böyle bir arabada aşağı yukarı yaklaşık 80 ile 100 bin TL değerinde bir değer kaybı olacak. Biz en azından bunu talep ettik ama yetkililer bunu da yapamayacaklarını söylediler."
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'MAHKEMEYE BAŞVURDUK'
Mahkemeye başvurduklarını belirten Kaplan, "Mahkemeye başvurduk ve arabulucuyla görüştürdüler. Arabulucu da yine aynı teklifi sunup basit tekliflerde bulundular. Sanki bu olay basit bir şeymiş gibi, biz abartıyormuşuz gibi. Artık alacağımız sıfır arabayı ekspertiz mi yaptırmamız lazım. Devletimiz artık ikinci el arabalara garanti verirken, biz sıfır araç alıyoruz bunun garantisi nerede, kim ilgilenecek bunu bilemedik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz veya aracımızın değiştirilmesini talep ediyoruz” dedi.
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Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın almıştı.
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Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, "Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim.
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Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı" ifadelerini kullanmıştı.
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'DAVA AÇMAYIN, 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILIR'
Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, "Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik.
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Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
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