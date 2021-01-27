Son dakika: Altını olanlar dikkat! Kuyumculardan flaş tahmin...

“Kış ayında olduğumuz için ve Covid-19’un bu sene ne getireceğini bilemediğimizden ötürü insanlar biraz tereddütte. Çünkü ‘Düğün mevsimi başlayacak mı?’ sorusu var. Geçtiğimiz sene herkes hazırlandı ama Korona virüsten ötürü insanların çoğu düğünlerini yapamadı. Bu sene inşallah bütün vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarlarsa, hükümetimizin aldığı kararları harfiyen yerine getirirlerse, düğünlerinde yapılacağını ve insanlarında huzurlu bir şekilde tatile çıkabilecekleri kanaatindeyim. Ama bunları yapmaz ve tekrar bir araya gelip bu hastalığı yayarlarsa, bu sene de düğün olmaz ve bizim sektör olduğu gibi bütün sektörlerde bu durumdan etkilenir.”