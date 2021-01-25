milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 25 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
Son Dakika... Ateşe verdiler! 'Acil durum', yağma başladı
Koronavirüs salgınına karşı ilan edilen sokağa çıkma yasakları birçok ülkeyi temellerinden sarstı, polisle kıyasıya çatışan göstericiler dükkanları yağmalayıp şehirleri savaş alanına çevirdi. Avrupa ülkeleri Hollanda, İspanya ve Danimarka'nın yanı sıra Brezilya ve İsrail'de de benzer görüntüler vardı.
milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 25 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
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Saatler içinde testi pozitif çıkanların 100 milyonu bulması beklenen koronavirüs salgınında, birçok ülke sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara geri döndü.
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Hollanda'da hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00'e çekilen sokağa çıkma yasağı, Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda'yı temellerinden sarstı.
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Protesto gösterilerinin en serti, ülkenin kuzeyindeki, muhafazakarlığıyla bilinen Urk kentinde yaşandı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine, yasağın başladığı saat 21:00'de 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, klakson çalarak sokaklara çıktı. Belediyeye ait Covid-19 test merkezini ateşe veren protestocular, liman bölgesinde toplandı. Polis araçlarına zarar veren topluluk, polis memurlarına da taş ve havai fişekler attı.
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Belediye, polis ve savcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, test merkezinin kundaklanmasının, 'sağlık çalışanlarına atılmış bir tokat' olduğu belirtildi. Kundaklama olayına karışan 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gece yarısında doğru çevik kuvvetin müdahalesiyle liman bölgesindeki protestocular dağıtıldı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Koronavirüs önlemlerine yönelik protesto gösterileri Pazar günü de devam etti. Genellikle aşırı sağcılar tarafından desteklenen başkent Amsterdam ve Eindhoven kentindeki gösterilerde olay çıktı. Eindhoven'de düzenlenen izinsiz protestoda polisle çatışan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
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Çıkan arbedede çok sayıda Haredi de deneline Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alınırken, 13 polis ise yaralandı. Çatışma sırasında bazı göstericilerin polise karşı öksürdüğü, bazılarının da 'Naziler' diye bağırdığı görüldü. Kudüs'te ise Ultra-Ortodoks Yahudilerle polis arasındaki çatışmalar sırasında göstericiler hafif raylı metroya ve çevreden geçen araçlara saldırdı.
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FRANSA
Avrupa ülkesi Fransa'da ise, geçen hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hükümetin sağlık danışmanı, ülkenin üçüncü defa kapanmaya gidebileceğini söyledi. Bilim Konseyi Başkanı Prof. Jean-François Delfraissy, 'acil durumdan' geçildiğini ve bu haftanın kritik önemde olduğunu ifade etti.
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Prof. Delfraissy, koronavirüsün yeni türünün hızlı yayılmasıyla ilgili artan kaygılar nedeniyle hükümetin bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu. İlk olarak İngiltere'de tespit edilen yeni tür virüs, Fransa'nın bazı bölgelerindeki vaka sayılarının yüzde 7-9'unu oluşturduğunu belirten Prof. Delfraissy virüsün, yayılmasının önüne geçmenin zor olacağı uyarısı yaptı. Bilim Konseyi Başkanı, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyledi ama yeni tür virüslerin 'ikinci salgın gibi olduğunu' kaydetti.
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Yetkililer ülke genelinde uygulanacak üçüncü bir sokağa çıkma yasağından kaçınmaya çalışıyordu. Onun yerine yasaklar geceleri uygulandı ve okullar açık kaldı. Ama Fransa'da vaka sayıları giderek artıyor. Yedi günlük ortalama vaka sayısı, akşam saat 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen ortalama 20 bin olarak kaydedildi.
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