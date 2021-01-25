Son Dakika... Ateşe verdiler! 'Acil durum', yağma başladı

Prof. Delfraissy, koronavirüsün yeni türünün hızlı yayılmasıyla ilgili artan kaygılar nedeniyle hükümetin bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu. İlk olarak İngiltere'de tespit edilen yeni tür virüs, Fransa'nın bazı bölgelerindeki vaka sayılarının yüzde 7-9'unu oluşturduğunu belirten Prof. Delfraissy virüsün, yayılmasının önüne geçmenin zor olacağı uyarısı yaptı. Bilim Konseyi Başkanı, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyledi ama yeni tür virüslerin 'ikinci salgın gibi olduğunu' kaydetti.