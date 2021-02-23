MİLLİYET.COM.TR
• 23 Şubat 2021 - 13:26 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bakanlıktan satılık ikinci el araç! Binlercesi satıldı...
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Bakan Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgilere göre 2020 yılında e- ihale sistemine büyük ilgili gösterildi. Vatandaşlar özellikle ikinci el araçlarla ilgilendi. Şimdi ise bakanlık ikinci el araçlara yenilerini ekledi. İşte detaylar...
MİLLİYET.COM.TR
• 23 Şubat 2021 - 13:26 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirtti. Şimdi ise Bakanlık ikinci el araç satışına yeni araçları ekledi.
3
5
7
9
11