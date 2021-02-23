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    HaberlerOtomobil Haberleri Son dakika: Bakanlıktan satılık ikinci el araç! Binlercesi satıldı...
    MİLLİYET.COM.TR
    • 23 Şubat 2021 - 13:26 • Son Güncelleme:

    Son dakika: Bakanlıktan satılık ikinci el araç! Binlercesi satıldı...

    Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Bakan Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgilere göre 2020 yılında e- ihale sistemine büyük ilgili gösterildi. Vatandaşlar özellikle ikinci el araçlarla ilgilendi. Şimdi ise bakanlık ikinci el araçlara yenilerini ekledi. İşte detaylar...

    MİLLİYET.COM.TR
    • 23 Şubat 2021 - 13:26 • Son Güncelleme:
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    Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirtti. Şimdi ise Bakanlık ikinci el araç satışına yeni araçları ekledi.

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    Bu araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

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    Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İşte  bakanlığın ilana çıkardığı yeni araçlar...

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    2006 AUDI A6 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 96 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    2001 AUDI A4 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 67 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    1999 OPEL VECTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 34 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    2006 FORD FOCUS C-MAX model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 52 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    2000 OPEL ZAFİRA  model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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     2002 LAND ROVER RANGE ROVER model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    2004 BMW X3 3.0 İ  model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 126 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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    2000 AUDI A6 QUATTRO model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 68 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.

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