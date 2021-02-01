milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Son dakika: Balerinin serveti dünyayı hayrete düşürdü!
Ünlü Bolşoy Balesi'nde dansçı olan 22 yaşındaki genç kadının, bir günde kazandığı para ortaya çıkınca dünyanın ağzı açık kaldı. Son dakika haberine göre, dünyaca ünlü gösterideki yıllık maaşının dokuz katını, gizemli ikinci bir işten kazandığı iddia edilen Maria Shuvalova'nın babasının kimliği ise Rus medyasında manşetlerde yer aldı.
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından birinin balerin kızının, gizemli ikinci bir para kaynağından yılda yaklaşık 20 milyon sterlin (200 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.
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