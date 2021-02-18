milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyayı şoke eden tuhaf iddia: 'Rüzgar esti, hamile kaldım'
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Polis ekipleri, bu tuhaf iddiayı araştırdıklarını açıkladı. Cidaun ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Siti Zainah adlı kadın, Çarşamba günü öğleden sonra bir saatlik gebelik süresinin ardından bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini iddia ediyor.
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Haber hafta sonu ülke çapında yayılırken yetkililer, anne ve çocuğu kontrol etmek için Siti'nin evine gitti. Bunlar arasında Cidaun alt bölgesini yöneten Sumardi ve Cidaun'un toplum kliniği başkanı Eman Süleman vardı.
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Eman'a göre Siti'nin yaşadığı şey büyük olasılıkla 'gizli hamilelik'ti. Uzmanlara göre bu, annenin doğum yapana kadar hamileliğinin farkında olmadığı bir durum. Her 2 bin 500 kadından 1 tanesi bu durumla karşılaşıyor, doğum yapana kadar karınları şişmiyor ya da gebelikle ilgili hiçbir belirti yaşamıyorlar.
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