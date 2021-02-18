Son dakika: Dünyayı şoke eden tuhaf iddia: 'Rüzgar esti, hamile kaldım'

Eman'a göre Siti'nin yaşadığı şey büyük olasılıkla 'gizli hamilelik'ti. Uzmanlara göre bu, annenin doğum yapana kadar hamileliğinin farkında olmadığı bir durum. Her 2 bin 500 kadından 1 tanesi bu durumla karşılaşıyor, doğum yapana kadar karınları şişmiyor ya da gebelikle ilgili hiçbir belirti yaşamıyorlar.