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milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünyayı şoke eden tuhaf iddia: 'Rüzgar esti, hamile kaldım'

Dünyayı şoka uğratan haber Endonezya'dan geldi. Kocasından 4 ay önce ayrıldığını söyleyen 25 yaşındaki bir kadın "Rüzgar esti, hamile kaldım" dedi ve doğum yaptı.

milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Endonezya polisi, Batı Cava'nın Cianjur kentinden kocasından boşanmış genç bir kadının, şoke eden iddiasını araştırıyor. 25 yaşındaki kadın, cinsel ilişkiye girmeden mucizevi bir şekilde hamile kaldığını söylediği için alay konusu haline geldi.

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Polis ekipleri, bu tuhaf iddiayı araştırdıklarını açıkladı. Cidaun ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Siti Zainah adlı kadın, Çarşamba günü öğleden sonra bir saatlik gebelik süresinin ardından bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini iddia ediyor.

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Siti yerel medyaya yaptığı açıklamada, hamile kalma sürecinin gerçekleştiği iddia edilen olay sırasında oturma odasında tembellik yaptığını söyledi. Siti, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde yüzüstü uzanıyordum, sonra aniden rüzgârı içimde hissettim" dedi.

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Siti, bu tuhaf olaydan 15 dakika kadar sonra, karnında ağrı hissettiğini ve karnının hamileymiş gibi büyümeye başladığını söyledi. Siti kısa bir süre sonra yakınlardaki bir kliniğe giderek doğum yaptı.

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Haber hafta sonu ülke çapında yayılırken yetkililer, anne ve çocuğu kontrol etmek için Siti'nin evine gitti. Bunlar arasında Cidaun alt bölgesini yöneten Sumardi ve Cidaun'un toplum kliniği başkanı Eman Süleman vardı.

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Eman'a göre Siti'nin yaşadığı şey büyük olasılıkla 'gizli hamilelik'ti. Uzmanlara göre bu, annenin doğum yapana kadar hamileliğinin farkında olmadığı bir durum. Her 2 bin 500 kadından 1 tanesi bu durumla karşılaşıyor, doğum yapana kadar karınları şişmiyor ya da gebelikle ilgili hiçbir belirti yaşamıyorlar.

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Siti Zainah ve bebek üzerinde incelemelerde bulunan yetkililer, anne ve bebeğin durumunun iyi, sağlıklarının yerinde olduğunu açıkladı. Bebeğin 2 kilo 900 gram ağırlığında olduğunu ve cinsiyetini kız olduğunu söylediler.

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Olayı soruşturan polis, Siti'nin eşinden yaklaşık dört ay önce ayrıldığını söyledi. Yenidoğan hariç, çiftin birlikte bir çocukları bulunuyor. Polis yetkilileri şu açıklamada bulundu:

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Olayı soruşturan polis, Siti'nin eşinden yaklaşık dört ay önce ayrıldığını söyledi. Yenidoğan hariç, çiftin birlikte bir çocukları bulunuyor. Polis yetkilileri şu açıklamada bulundu:

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