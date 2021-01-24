DHA
• 24 Ocak 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime tutuklandı
Son dakika haberlere göre Mersin’in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak olayında geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etmiş olay sonrası gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen Alime Toprak için bugün bir flaş bir gelişme daha yaşandı.
DHA
• 24 Ocak 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
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Mersin’in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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