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DHA
• 24 Ocak 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime tutuklandı

Son dakika haberlere göre Mersin’in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak olayında geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etmiş olay sonrası gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen Alime Toprak için bugün bir flaş bir gelişme daha yaşandı.

DHA
• 24 Ocak 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
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Mersin’in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Anamur ilçesinde bir süre önce muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını, ses vermediğini, kafasının kanadığını görünce kendisinin o sırada bayıldığını belirtti.

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Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

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Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından dün Anamur Adliyesine sevk edildi.

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Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak’ın Cumhuriyet Savcısı'na da itirafını tekrarladı. Alime Toprak’ın, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık.

7ALİME TOPRAK TUTUKLANDI

ALİME TOPRAK TUTUKLANDI

Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dediği öğrenildi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dosya için gizlilik kararı alındığı kaydedildi. Ali Toprak’ın eniştesi Durmuş Can, “6 aydır bir cani ile iç içe berabermişiz.

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Anamur emniyetine, cinayeti ortaya çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” dedi.

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