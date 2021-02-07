• 07 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Tehlike bitti sanmışlardı... Felaket çok yakın!
İnsanlığın sonunu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasını tetiklemesinden korkuluyordu... Ve korkulan oldu. Uzmanların uyarı üstüne uyarı yapmasının ardından 'canavar'la ilgili son açıklama en yetkili isimden geldi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından sağlanan görüntüler ve İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşları tarafından edinilen bilgiler incelendi ve insanları büyük bir tehlikenin beklediği açıklandı.
• 07 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınını bir an unutturan ve bütün dünyayı alarma geçiren tehlikede önceki ay, korkudan titreten yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, çarpışmayla insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyordu.
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ABD'nin Boulder bölgesindeki Colorado Üniversitesi'nden bilim adamı Ted Scambos, A68a adı verilen dev buz kütlesi hakkında çok kritik bir açıklamada bulunmuştu. Uluslararası haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan Scambos ve A68a onun "yavrularının" hala hareket halinde olduğunu ve Güney Georgia Adası yakınlarındaki sularda döndüğünü söylemişti.
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Scambos, Aralık ayında buzun sığ sularda ilerlerken bunu çoktan yapmış olabileceğini söylüyor. Scambos, ayrıca bebek buzdağlarının da hala bir tehdit olduğunu söyledi. Scambos, "Etrafta dolanan şehir bloğu büyüklüğünde buzdağları var," dedi. Bilim adamları, dördü adaya yakın olan bu küçük parçalardan altı tanesini izliyor.
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4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adası ile çarpışma rotasında olduğu aktarıldı. 'Canavar' buzdağının şekli, işaret parmağıyla sıkılmış bir yumruğa benzetilmişti. Bu haftanın başlarında uydu görüntüleri, sürüklenen kütlenin 'parmağı' boyunca uzanan fay hatlarının tamamen kırıldığına dair ilk kanıtı yakalamış oldu.
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