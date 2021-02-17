Son Dakika Haberler| Bu tablo her şeyi değiştirdi! Kritik karar...

İstanbul’u haftalık yaklaşık 2 bin 322 vaka ile Samsun, 2 bin 47 vaka ile Konya ve 2 bin 9 vaka ile Ankara takip etti. Tabloya göre, vaka sayılarının en düşük olduğu il ise haftalık yaklaşık 26 vaka ile Hakkari oldu. Hakkari’yi 36 vaka ile Bitlis, 42 vaka ile Şırnak takip etti.