Aykut Yılmaz
• 17 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler| Bu tablo her şeyi değiştirdi! Kritik karar...
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. İstanbul, 9 bin 306 vakayla birinci, Hakkari 26 vaka ile en düşük il oldu. Ancak kısıtlamaların esnetilmesinde önemli verilerden biri olacak tabloda vaka sayısı yerine, illerde 100 bin kişiye düşen vaka sayılarının ortalamaları paylaşıldı. Sosyal medyada doğrudan vaka sayısı açıklanması yerine, verilerin illerin nüfusu ile hesap yapılarak vaka sayısının tespit edilmesini gerektirmesi tartışma yarattı. Akıllardaki sonu kısıtlamaların esnetilip normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek. İşte koronavirüs salgınında son durumla ilgili haberin detayları...
Aykut Yılmaz
• 17 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, koronavirüsle mücadelede “Yerinde Karar” sürecine geçilmesiyle birlikte, uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi ya da sıkılaştırılması noktasında önem taşıyan illerin vaka sayısını bulmak için, bakanlığın açıkladığı tabloda her il için verilen rakamın, ilin nüfusunun 100 bine bölünmesi sonucu çıkan rakamla çarpılması, günlük vaka sayısının tespiti için de o rakamın 7’ye bölünmesi gerekti.
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'TEPETAKLAK OLABİLİR'
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklanan tabloyu Milliyet’e değerlendirdi. Anadolu illerindeki değerlerin iyimser bir tablo oluşturmasına rağmen tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Oğuztürk şöyle konuştu:
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Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye'de 17 merkezde devam eden koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında, Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.
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Türkiye'deki aşı adayları arasından Faz-2 aşamasına ulaşmayı başaran ERUCOV-VAC aşısının, Faz-1 deki güvenlik testlerinin ardından şimdi de Faz-2 etkinlik testleri yapılıyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan Faz-2 çalışmalarını ve aşı ile ilgili son gelişmeleri anlattı:
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Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak. Nisanda faz-3'e geçilir. Faz-3 devam ederken aşının acil kullanımına onayı verilirse aşılamaya da devam edilebilir. Yerli aşıyı bir protokolle Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB' devrettik. Aşımız Sağlık Bakanlığı'nın aşısıdır.
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Öte yandan Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile saat 15.00'te toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.
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