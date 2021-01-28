• 28 Ocak 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Son günler! Peşin ödemeye dikkat...
Prim yapılandırması ile ilgili birçok soru geliyor. Görünen o ki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacağı konusunda halen kafalarda soru işaretleri var. Kimileri de yapılandırmada bir erteleme daha olup olmayacağını soruyor. İşte detaylar...
• 28 Ocak 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
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Yapılandırmada son tarih 2020’nin sonuydu, bir aylığına ertelendi. Bu süre, 1 Şubat’ta doluyor. Sosyal güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 5 gün.
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