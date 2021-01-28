Son dakika haberleri: Son günler! Peşin ödemeye dikkat...

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı: Bugüne kadar da 1 milyon 428 bin kişi yapılandırma için başvurdu. Hazır bu imkandan yararlanmak için 5 gün süre varken, kafalardaki soru işaretlerine açıklık getireyim ve yapılandırmadan kimlerin, nasıl yararlanacağını kısaca anlatayım.