Son Dakika Hava Durumu: Saat verildi! İstanbul'da bugün etkili olacak

Çarşamba gecesi başlayan kar yağışı başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Ağrı, Kars ve Muş'ta etkili oldu. 2 gün boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Ağrı'da 22, Ardahan'da 21, Muş'ta 11, Kars'ta 6, Erzincan'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.