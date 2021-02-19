DHA-AA
• 19 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
Son Dakika Hava Durumu: Saat verildi! İstanbul'da bugün etkili olacak
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgisine göre bugün İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakasında yer yer karla karışık yağmur olmak üzere, kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Öğleden sonra ise yağmurun yerine güneşe bırakması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
DHA-AA
• 19 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
3
5
7
8
1400 KÖY KAR HAPSİNDE, ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı için çığ uyarısında bulundu. Şubat ayının ilk 15 gününde bahardan kalma günlerin yaşandığı Doğu Anadolu'da iki gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor.
9
Çarşamba gecesi başlayan kar yağışı başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Ağrı, Kars ve Muş'ta etkili oldu. 2 gün boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Ağrı'da 22, Ardahan'da 21, Muş'ta 11, Kars'ta 6, Erzincan'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.
11
13
15