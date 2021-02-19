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DHA-AA
• 19 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:

Son Dakika Hava Durumu: Saat verildi! İstanbul'da bugün etkili olacak

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgisine göre bugün İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakasında yer yer karla karışık yağmur olmak üzere, kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Öğleden sonra ise yağmurun yerine güneşe bırakması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

DHA-AA
• 19 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, rüzgarın güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bölge genelinde hafif, yüksek kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

4KAR REKOR GETİRDİ

KAR REKOR GETİRDİ

Öte yandan Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti. Cumartesi gününden itibaren devam eden kar, son 83 yılın rekor düzeyine ulaştı.

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, oluşan kar kalınlığının Balıkesir'de rekor düzeyde olduğunu belirtti.

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Vali Şıldak paylaşımında, "Meteoroloji Müdürlüğümüzün verilerine göre, ilimizde Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonucunda Balıkesir merkezinde son 83 yılın en fazla kar yüksekliği değerine ulaşılmıştır.

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17 Şubat Çarşamba günü kar yüksekliği 41 santim olarak ölçülmüştür. Bu rakam tüm zamanların rekoru olup, eski rekor 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine aittir" ifadelerine yer verdi.

81400 KÖY KAR HAPSİNDE, ÇIĞ UYARISI

1400 KÖY KAR HAPSİNDE, ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı için çığ uyarısında bulundu. Şubat ayının ilk 15 gününde bahardan kalma günlerin yaşandığı Doğu Anadolu'da iki gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Çarşamba gecesi başlayan kar yağışı başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Ağrı, Kars ve Muş'ta etkili oldu. 2 gün boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Ağrı'da 22, Ardahan'da 21, Muş'ta 11, Kars'ta 6, Erzincan'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

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Yağışın etkili olduğu bölgede Erzurum'da 737, Erzincan'da 226, Muş'ta 174, Ağrı'da 174, Kars'ta 75 ve Iğdır'da 14 olmak üzere toplam 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kentlerde, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Muş'ta, kar yeniden yüzünü gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Muş ve ilçelerinde 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Bulanık ilçesi 15, Varto ilçesi 47, Malazgirt İlçesi 25, Korkut ilçesi 21, Hasköy ilçesi 6 ve merkeze bağlı 60 olmak üzere toplam 174 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

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Öte yandan Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde hummalı bir şekilde kar temizleme çalışması yürütürken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

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Bu arada Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemizi etkileyen kar yağışlı sistem nedeniyle mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsüne bağlı olarak...

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Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerimizde dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğu ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirilmiştir" denildi.

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