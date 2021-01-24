Son dakika: İmzalar atıldı! Binlerce kişiye iş müjdesi

VAN TEKSTİL PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ Hükümetin, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek için insan üstü bir gayret gösterdiğini ifade eden Bakan Varank, özellikle terörden çok çekmiş bölgelerdeki genç ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürüttüklerini, bu projeler arasında da Van Tekstil Kent Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söylemişti.