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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İnsanlık dışı! Yüzde 40 arttı, yer yerinden oynuyor...
AA
• 12 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:

Son dakika... İnsanlık dışı! Yüzde 40 arttı, yer yerinden oynuyor...

Yeni Başkan Joe Biden yönetiminde 1.9 trilyon dolarlık yardım açıklanan ABD'de skandal görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyada can kaybında ilk sırada yer olan ABD, salgınla iyi mücadele edemeyen ülkeler arasında gösteriliyor ancak yeni yaşanan utanç verici manzaralar, olayın kötü yönetmenin ötesinde bir trajediye dönüştüğünün kanıtı...

AA
• 12 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan ve salgınla mücadele etmek için devasa bir bütçe ayıran ABD'nin kalbinde, New York'ta akıl almaz gelişmeler yaşanıyor.

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ABD’nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastanın hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddia edildi.

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Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı haberde, 9 bin 56 Kovid-19 hastasının tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilerek yüzlerce bakımevine geri gönderildiği belirtildi.

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Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

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Söz konusu iddialar, New York Valisi Andrew Cuomo'nun bakımevlerine yönelik politikasına ilişkin tartışmaları da tekrar gündeme getirdi.

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Valilik, hastanelerde yer açmak için 25 Mart 2020’de yayımladığı talimatla, Kovid-19’a yakalanmış hastaları geri kabul etmek istemeyen bakımevlerinin tutumunu yasaklamış, bu karar bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

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Cuomo, 10 Mayıs’ta söz konusu talimatı geri çekmek zorunda kalarak sadece Kovid-19 testi negatif çıkan hastaların bakımevlerine kabul edilebileceği düzenlemesini getirmişti.

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Demokrat bir milletvekiline göre, Cuomo'nun baş yardımcısı De Rosa, üst düzey Demokratların huzurevinde meydana gelen ölümlerle ilgili, uzun süredir ertelenen verilerin yayınlamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporunda da eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

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Raporda başsavcılığın, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlattığı incelemeler sonucunda buralarda görülen ölümlerle sağlık departmanı verileri arasında ciddi farklar tespit ettiği kaydedilmişti.

11BİONTECH/PFİZER 100 MİLYON AŞI DAHA VEREC

 BİONTECH/PFİZER 100 MİLYON AŞI DAHA VEREC

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

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Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi.

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Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak. ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

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Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 106 bin 330 artışla 28 milyon 4 bin 756'ya çıktı.

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Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.

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