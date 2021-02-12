Son dakika... İnsanlık dışı! Yüzde 40 arttı, yer yerinden oynuyor...

Valilik, hastanelerde yer açmak için 25 Mart 2020’de yayımladığı talimatla, Kovid-19’a yakalanmış hastaları geri kabul etmek istemeyen bakımevlerinin tutumunu yasaklamış, bu karar bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.