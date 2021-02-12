AA
• 12 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:
Son dakika... İnsanlık dışı! Yüzde 40 arttı, yer yerinden oynuyor...
Yeni Başkan Joe Biden yönetiminde 1.9 trilyon dolarlık yardım açıklanan ABD'de skandal görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyada can kaybında ilk sırada yer olan ABD, salgınla iyi mücadele edemeyen ülkeler arasında gösteriliyor ancak yeni yaşanan utanç verici manzaralar, olayın kötü yönetmenin ötesinde bir trajediye dönüştüğünün kanıtı...
AA
• 12 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:
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ABD’nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastanın hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddia edildi.
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Söz konusu iddialar, New York Valisi Andrew Cuomo'nun bakımevlerine yönelik politikasına ilişkin tartışmaları da tekrar gündeme getirdi.
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