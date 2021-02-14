Son dakika... Kızında denemişti! Özel tüneller, karantina odaları, son açıklaması kafaları karıştırdı...

Sputnik aşısı, Aralık ayında daha geniş Rus nüfusuna sunuldu ve 15'ten fazla ülkede onaylandı.Bunlar arasında Beyaz Rusya ve Ermenistan gibi eski Sovyet cumhuriyetleri, İran ve Venezuela gibi müttefikler ve ayrıca Arjantin, Cezayir, Tunus ve Pakistan bulunuyor.