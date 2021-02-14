milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 21:35 • Son Güncelleme:
Son dakika... Kızında denemişti! Özel tüneller, karantina odaları, son açıklaması kafaları karıştırdı...
Rus lider Putin, ülkesinin geliştirdiği "Dünyanın ilk aşısı" olarak duyurmuş ve klinik deneyler bitmeden açıklama yaptığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Putin'in yaptığı açıklama kafaları bir kez daha karıştırırken Rus liderle görüşmek için alınan tedbirler, geçilmesi gereken özel koridorlar ve aşının etkinliğine ilişkin paylaşılan bilgiler Rus liderin amacının ne olduğu konusundaki merakı artırıyor.
milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 21:35 • Son Güncelleme:
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Vladimir Putin, Rus aşısının etkililiğiyle övünmesine rağmen Sputnik V aşısını yaptırmak için acele etmiyor.
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68 yaşındaki Rusya devlet lideri, gazetecilere kameraların önünde "etrafta dolaşmak istemiyorum" diyerek, aşıyı derhal yaptırması önerilerini reddetti.
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The Lancet'de yayınlanan deneme sonuçlarının Batı'nın aşı hakkındaki pek çok şüphesini ortadan kaldırmasının ardından geçen hafta Moskova, bilimsel ve siyasi bir başarının tadını çıkardı.
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