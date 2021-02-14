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milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 21:35 • Son Güncelleme:

Son dakika... Kızında denemişti! Özel tüneller, karantina odaları, son açıklaması kafaları karıştırdı...

Rus lider Putin, ülkesinin geliştirdiği "Dünyanın ilk aşısı" olarak duyurmuş ve klinik deneyler bitmeden açıklama yaptığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Putin'in yaptığı açıklama kafaları bir kez daha karıştırırken Rus liderle görüşmek için alınan tedbirler, geçilmesi gereken özel koridorlar ve aşının etkinliğine ilişkin paylaşılan bilgiler Rus liderin amacının ne olduğu konusundaki merakı artırıyor.

milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 21:35 • Son Güncelleme:
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Vladimir Putin, Rus aşısının etkililiğiyle övünmesine rağmen Sputnik V aşısını yaptırmak için acele etmiyor.

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68 yaşındaki Rusya devlet lideri, gazetecilere kameraların önünde "etrafta dolaşmak istemiyorum" diyerek, aşıyı derhal yaptırması önerilerini reddetti.

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Rus lider aşıyı bu yılın ilerleyen zamanlarında 'yaptırabileceğini' söyleyerek herkesi şaşırttı.

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Kommersant'a göre, aşıyı Rusya sağlık bakanlığı tarafından 60 yaş üstü için onaylandıktan birkaç ay sonra yaz sonunda veya sonbaharın başında yaptıracağını da sözlerine ekledi.

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Putin, geçen Ağustos ayında klinik denemelerin tamamlanmadığı aşının güvenli ve etkili olduğunu ilan ettiği için eleştirilmişti ancak bu ayın başlarında yayınlanan sonuçlar aşının yüzde 92 etkili olduğunu gösterdi.

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Putin, "Oldukça etkili çalıştığını, güçlü bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum ve tekrar ediyorum, gerekli tüm kontrolleri geçti" dedi.

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The Lancet'de yayınlanan deneme sonuçlarının Batı'nın aşı hakkındaki pek çok şüphesini ortadan kaldırmasının ardından geçen hafta Moskova, bilimsel ve siyasi bir başarının tadını çıkardı.

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Ancak Sputnik aşısını yaptırmak için aciliyetinin olmadığını açıklayan Putin, grip aşısı ve diğer aşılar için aynı anda yapılamayacak bir programa sahip olduğunu söyledi.

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Doktoruna danışacağını ve 2021'de daha fazla seyahat etmesi gerekeceğini söylediği 'aktif dönemin' öncesinde aşı yapabileceğini söyledi.

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Rus medyasına göre şu anda Putin ile şahsen görüşmek isteyen herkesin önceden iki hafta karantinaya alınması gerekiyor.

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Putin'in ofisi, Moskova dışındaki konutunu ziyaret eden veya onunla Kremlin'de karşılaşan herkesin geçmesi gereken özel dezenfeksiyon tünellerinden de bahsetti.

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Rusya Devlet Başkanı geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, kızlarından birinin tam olarak test edilmeden Sputnik aşısını yaptırmaya gönüllü olduğunu ve sonrasında kendini iyi hissettiğini söyledi.

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Aşıyı geliştiren Gamaleya araştırma merkezinin başkanı, geçen ilkbaharda deneysel bir versiyon almış olmakla övündü.

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Putin, Rusya'nın bilimsel ve askeri aygıtına aşı yarışını kazanmak için aşırı hızlanma emrini vermişti. Bu isim bile erken uzay yarışında Sovyet teknolojik zaferlerini çağrıştırıyor.

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Putin, Sputnik V'i Ağustos ayında dünyanın ilk tescilli aşısı olarak ilan etti, ancak erken onay ve sınırlı veriler, Batı'da yaygın olarak görmezden gelinmesine yol açtı.

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Ancak Kremlin sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, deneme sonuçlarının Rusya'nın aşıyı erken onaylama kararını haklı çıkardığını söyledi.

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Yüzde 91,6'lık etkinlik oranı, şimdiye kadar aşılarının yavaş olması nedeniyle geniş çapta eleştirilen Sputnik V'in AB tarafından kullanıldığı yönündeki dedikoduları bile körükledi.

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Peskov geçen hafta Rusya'nın yabancı ülkelerde aşı üretimini daha da artırmak için çalıştığını söyledi.'Bu aşıyı evde tescil ettiren ülke sayısı her geçen gün artıyor' dedi. Bu aşının tedarik edilmesini isteyen çeşitli ülkelerden gelen sorulara yanıt vermede çok aktifiz. '

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Sputnik aşısı, Aralık ayında daha geniş Rus nüfusuna sunuldu ve 15'ten fazla ülkede onaylandı.Bunlar arasında Beyaz Rusya ve Ermenistan gibi eski Sovyet cumhuriyetleri, İran ve Venezuela gibi müttefikler ve ayrıca Arjantin, Cezayir, Tunus ve Pakistan bulunuyor.

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Peskov geçen hafta Rusya'nın yabancı ülkelerde aşı üretimini daha da artırmak için çalıştığını söyledi.'Bu aşıyı evde tescil ettiren ülke sayısı her geçen gün artıyor' dedi. Bu aşının tedarik edilmesini isteyen çeşitli ülkelerden gelen sorulara yanıt vermede çok aktifiz. '

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İki dozluk aşı, Oxford / AstraZeneca ürününün temeli olan aynı tür virüs olan adenovirüsün uyarlanmış varyantlarını kullanıyor.

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