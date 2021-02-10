Son dakika! Komandolar bölgede düşmanı titretti! Son yılların en kapsamlısı...

Tatbikatta TSK'nın envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi. Birleşik ve müşterek harekatın yapılması konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamanın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemenin, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmenin amaçlandığı tatbikatta ayrıca kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek, beka kabiliyetini artırmak ve komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak hedeflendi.