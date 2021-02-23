Son dakika! Ne İran ne İsrail ne ABD... 'Yapılamaz' denilen yapılıyor!

Özetle şu anki durumda, bölgemizde bir balistik füze ateşlendiği zaman onun hava imha edilmesi oldukça zor bir durum.”Bu tür sistemlerin hem teknik açıdan hem de maliyet bakımından sonra derece zorlu süreçleri beraberinde getirdiğini kaydeden Şahin’e göre Türkiye’nin kendi anti balistik füzesini yapacağı tarih için net bir şeyler söylemek zor. Ancak çok büyük bir aksilik olmaz ve her şey yolunda giderse projenin ilk etabı, 2023-2025 yılları arasında büyük mesafe kat etmiş şekilde karşımıza çıkabilir.