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• 11 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu...

Son dakika haberlere göre, yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni tahminiyle dünya tam anlamıyla hayrete düştü.

• 11 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

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1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

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Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti.

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Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

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Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlaradondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

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"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

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Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngürüde bulunduğuna dikkat çekeren "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.

8YEMİN TÖRENİNDE ŞOK BENZERLİK

YEMİN TÖRENİNDE ŞOK BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiler.

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Çizgi dizinin 11'inci sezonunun 17'nci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de ABD'de yayınlanan 'Bart to the Future'da, Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir edilmişti.

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Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir takım giymişti. Kürsüde konuşma yapan Lisa, kulağına da inci küpeler takmıştı.

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Dün, dünyanın gözü önünde Başkan Yardımcısı olarak yemin eden Kamala Harris, Lisa'nınkine çok benzer mor bir ceket ve elbise kombinasyonu giymişti. Hatta görünüşü tamamlamak için basit bir inci kolye taktı.

12TRUMPA BİR DARBE DE SIMPSONSDAN

TRUMP'A BİR DARBE DE SIMPSONS'DAN

Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.

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Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının akıllarına, dizideki bir sahneyi getirdi. Bu sahnede, yatağında doğrulmuş ve sinirli bir ifadeyle elindeki telefona bakan Donald Trump'ın yanında, Adolf Hitler imzalı bir kitap duruyor.

1420 OCAK DETAYI

20 OCAK DETAYI

Öte yandan, ABD'de "iç savaş 2021" etketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşılmıştı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim ettiği gün. Simpsons'ın bu tahmini ise başarılı olmadı, 20 Ocak 2021 olaysız geçti.

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Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

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Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

17SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER

SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER

Dizinin hayranlarının farkına vardığı bir diğer kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyordu.

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Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbe indiriliyor.

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Ünlü çizgi dizinin hayranları, bu kubbeyi, Birleşik Krallık'ta kentten kente uygulanan kademeli kısıtlamalara benzetti.

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Birleşik Krallık şu anda koronavirüs kriziyle mücadele etemk üzere bölümlere ayrılmış bir sistem altındadır ve virüs nedeniyle farklı seviyelerde 'risk' olarak sınıflandırılmış ayrı parçalar görülüyor.

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Kurallara göre, dördüncü risk seviyesinde bulunan kentler, buradan ayrılamıyor ve diğer kentlere seyahat edemiyor.

22ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ

ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ

The Simpsons Movie'de ise hükümet, Springfield'in tepesine bir kubbe indirerek, kasabanın sakinlerini orayı terk etmemeleri için içeri hapsediyor.

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Bu olay, Homer Simpson'ın kasabadaki gölü domuz dışkısıyla kirlettiği ve Çevre Koruma Ajansı'nı kirli bölgeyi karantinaya almak zorunda bıraktığı için gerçekleşiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması, bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirmişti.

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Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.

26BEYRUT PATLAMASI

BEYRUT PATLAMASI

Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.

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Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan koronavirüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde Beyrut patlamasının benzeri yayınlanmıştı.

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Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülmüştü. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.

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Simpsons hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmıştı.

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Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.

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Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

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Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

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19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

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Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülümüştü. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli bulunuyordu.

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1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

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