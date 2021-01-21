• 21 Ocak 2021 - 14:24 • Son Güncelleme:
Son dakika... Sosyal medya çalkalanıyor! Simpsonlar yine şoke etti
Son dakika haberlere göre, yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de yaşanan kaos ortamını da tahmin eden çizgi dizide, dünkü yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünya tam anlamıyla hayrete düştü.
• 21 Ocak 2021 - 14:24 • Son Güncelleme:
1
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, son olarak ikonik çizgi dizinin ABD'deki kaos halini bildiğine dikkat çekmişti.
3
5
7
8
TRUMP'A BİR DARBE DE SIMPSONS'DAN
Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.
9
11
13
15
19
21
Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.
23
27
29