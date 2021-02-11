Son dakika: Suriye altınına dikkat! Kuyumcular çözümü buldu

Ancak kuyumcuların bu dönemde işleri daha zor. Altının geçen yıl itibariyle çok ciddi şekilde fiyatlanması altın olmayan ürünleri altın gibi piyasaya sürmek isteyen kalpazanların iştahını kabarttı. Bu da doğal olarak bu mesleğin aktörlerini çok zor duruma soktu.