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DHA
• 11 Şubat 2021 - 17:13 • Son Güncelleme:

Son dakika: Suriye altınına dikkat! Kuyumcular çözümü buldu

Son dakika haberlere göre, Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte sahte altına yöneldi. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcular, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söylüyor.

DHA
• 11 Şubat 2021 - 17:13 • Son Güncelleme:
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Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için kuyumculardan çok önemli bir uyarı geldi. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, son dönemlerde altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kalpazanların dolandırıcılıkta sahte altına yöneldiğini söyledi.

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Kalpazanların bozdurmak için getirdikleri sahte altınları gerçeğinden ayırt etmekte kuyumcular olarak kendilerinin dahi zorlandığını belirten Timur Ay, şüphelendikleri durumlarda altının sahte olup olmadığını mihenk taşına sürterek anlamaya çalıştıklarını belirtti.

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Türkiye’de son zamanlarda sahte altın dolandırıcılığı olaylarında artış meydana geldi. Polis, sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken, kuyumcular da kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarıyla haberleşerek kalpazanlara karşı mücadele veriyor.

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Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, hem kuyumcuların hem de vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Ay, son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, vatandaşların tanıdığı kuyumculardan altın alışverişi yapması gerektiğini vurguladı.

5KUYUMCULARI SAHTE ALTINDAN MİHENK TAŞI KORUYOR

KUYUMCULARI SAHTE ALTINDAN MİHENK TAŞI KORUYOR

Sahte altını anlamak için klasik yöntemleri kullandıklarını belirten Timur Ay, "Son dönemlerde altın olmayan ürünler, birçok ilimizde üzerine belli bir kaplama yapılarak kuyumculara satılmaya başlandı. Biz de kuyumcular olarak altın olup olmadığını kendi klasik yöntemlerimizle anlamaya çalışıyoruz.

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Bunlardan bir tanesi altının mihenk taşıdır. Mihenk taşını altının üzerine sürtüp 14 ayarın suyunu sürerek altın olup olmadığına bakarız. Buradaki altın çizgisini yok etmediği takdirde altın olarak kabul edilir.

7KUYUMCULARIN BU DÖNEMDE İŞLERİ ÇOK ZOR

KUYUMCULARIN BU DÖNEMDE İŞLERİ ÇOK ZOR

Kalpazanlar tarafından bozdurulmaya çalışılan sahte altını mihenk taşına sürttüğümüzde ve üzerine de 14 ayar altın suyunu sürdüğümüzde iz siliniyor ve sahte olduğu anlaşılıyor” dedi.

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Vatandaşların sahte altına karşı alması gereken önlemlerden bahseden Timur Ay, "Tüketiciler için en güvenli yol, altın alırken daha önce alışveriş yaptıkları kuyumcuları tercih etmesi.

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Ancak kuyumcuların bu dönemde işleri daha zor. Altının geçen yıl itibariyle çok ciddi şekilde fiyatlanması altın olmayan ürünleri altın gibi piyasaya sürmek isteyen kalpazanların iştahını kabarttı. Bu da doğal olarak bu mesleğin aktörlerini çok zor duruma soktu.

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Mümkün olduğunca tecrübelerimizle sahtesini ayırt etmeye çalışıyoruz. Sesi ve ağırlığından anlamaya çalışıyoruz. Ya da altın tamircisi arkadaşlara göstererek emin oluyoruz. Ancak yine de mağdur olan meslektaşlarımız var. Zonguldak’taki bir kuyumcu arkadaşımız dolandırıldı. Sonrasında kullandığı WhatsApp gurubu sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

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Biz de kuyumcular olarak mümkün olduğunca kendi önlemlerimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Bunların birisi de kuyumcular arasında kurulan WhatsApp grubu. Bir kuyumcu arkadaşımız altın olmadığına dair kuşku duyduğunda hemen WhatsApp gurubundan diğer meslektaşlarını uyarıyor. Şahsın eşkalini ve ürünü tarif ederek bilgilendiriyor. Çanakkale, kuyumcu arkadaşlarımızın yer aldığı WhatsApp grubunda polis arkadaşlarımız da yer alıyor. Kalpazanlara karşı organize şekilde mücadele veriyoruz" diye konuştu.

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Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan ise bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetmişti. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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