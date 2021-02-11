DHA
• 11 Şubat 2021 - 17:13 • Son Güncelleme:
Son dakika: Suriye altınına dikkat! Kuyumcular çözümü buldu
Son dakika haberlere göre, Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte sahte altına yöneldi. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcular, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söylüyor.
DHA
• 11 Şubat 2021 - 17:13 • Son Güncelleme:
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Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için kuyumculardan çok önemli bir uyarı geldi. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, son dönemlerde altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kalpazanların dolandırıcılıkta sahte altına yöneldiğini söyledi.
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Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, hem kuyumcuların hem de vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Ay, son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, vatandaşların tanıdığı kuyumculardan altın alışverişi yapması gerektiğini vurguladı.
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KUYUMCULARI SAHTE ALTINDAN MİHENK TAŞI KORUYOR
Sahte altını anlamak için klasik yöntemleri kullandıklarını belirten Timur Ay, "Son dönemlerde altın olmayan ürünler, birçok ilimizde üzerine belli bir kaplama yapılarak kuyumculara satılmaya başlandı. Biz de kuyumcular olarak altın olup olmadığını kendi klasik yöntemlerimizle anlamaya çalışıyoruz.
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Mümkün olduğunca tecrübelerimizle sahtesini ayırt etmeye çalışıyoruz. Sesi ve ağırlığından anlamaya çalışıyoruz. Ya da altın tamircisi arkadaşlara göstererek emin oluyoruz. Ancak yine de mağdur olan meslektaşlarımız var. Zonguldak’taki bir kuyumcu arkadaşımız dolandırıldı. Sonrasında kullandığı WhatsApp gurubu sayesinde dolandırıcılar yakalandı.
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Biz de kuyumcular olarak mümkün olduğunca kendi önlemlerimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Bunların birisi de kuyumcular arasında kurulan WhatsApp grubu. Bir kuyumcu arkadaşımız altın olmadığına dair kuşku duyduğunda hemen WhatsApp gurubundan diğer meslektaşlarını uyarıyor. Şahsın eşkalini ve ürünü tarif ederek bilgilendiriyor. Çanakkale, kuyumcu arkadaşlarımızın yer aldığı WhatsApp grubunda polis arkadaşlarımız da yer alıyor. Kalpazanlara karşı organize şekilde mücadele veriyoruz" diye konuştu.
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