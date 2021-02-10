milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Son dakika Trump haberi... Sırtından bıçakladılar, küplere bindi!
Tüm dünyanın gözü Washington'daydı. Yerel saatle 13.00'te başlayan tarihi anlar saatler sürdü. Önce 13 dakika süren bir video izledildi ve işte bu Donald Trump'ın ekibinin tüm planlarını değiştirdi. Son dakika haberine göre, olanları bin 300 kilometre uzaklıktaki yeni evinden izleyen eski başkan Trump, gördükleri karşısında tam anlamıyla deliye döndü.
milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
1
Dünyanın gözü Washington'a çevrildi ve tarihi anlar dün akşam Türkiye saatiyle 21.00'de başladı. Ancak bir kişi vardı ki, bu anlar onun için kritik önem arz ediyordu. O, yaklaşık bir ay önce taşındığı yeni evinden gelişmeleri takip etti. Ancak yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, gördüklerinden hiç memnun olmadı ve çok öfkelendi.
2
100 sandalyeli Senato'da, nefeslerin tutulduğu yargılanma için büyük güvenlik önlemleri alındı. İkinci azil davasının ilk gününde, yüksek tellerle çevrilmiş Senato binasının önünde Ulusal Muhafızlar hazır bulundu. Reuters haber ajansı, bu fotoğrafı, "ABD Ulusal Muhafızları, Kongre Binası'nı korurken sabah kahvelerini içiyor" açıklamasıyla dünyaya sundu.
3
Dünyanın kilitlendiği azil davasında, senatörlere 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı baskının görüntülerinden oluşan bir montaj izletildi. Temsilciler Meclisi'nin görevden alma müdürü Maryland Temsilcisi Jamie Raskin, sunumuna protestocuların Meclis'i istila edip yağmalayarak Meclis ve Senato'daki masıl milletvekillerini odalarından kaçmaya zorladığını gösteren rahatsız edici görüntülerle başladı.
4
Şoke edici görüntülere, Trump'ın ayaklanmalardan önce 6 Ocak'ta yaptığı konuşması da eklendi. 13 dakikalık görüntüler, kalabalığın Kongre binasına girmeye çağırdığı sırada Trump'ın tepkisini de gösteriyordu. Raskin, "Eğer bu suçlanabilir bir ihlal değilse, hiçbir şey değildir." ifadelerini kullandı.
5
Dünyayı ayağa kaldıran baskına dair çarpıcı görüntüler, izleyen herkeste büyük etki uyandırdı. Buna karşılık, savunma ekibinin ilk sunumu, azil suçlamasına "Jekyll ve Hyde" benzeri bir yanıt verdi. Trump'ın avukatı Bruce Castor, "iyi yapılmış" sunum için yöneticileri överken, diğer avukatı David Schoen, Demokratları ülkeyi paramparça etmekle suçladı.
7
Trump'ın avukatı David Schoen, Trump'ı görevden ayrıldıktan sonra ayaklanmayı kışkırtmak için yargılamanın anayasaya aykırı olduğunu savundu. Schoen, savunmasında bu çabanın 'temel nefret' ve 'suçlama arzusu' ile beslendiğini iddia etti. Schoen, bir ara ABD Anayasasının bir nüshasını eline aldı ve Anayasanın yargı sürecininin 'yaşam enerjisi' olduğunu iddia etti.
9
10
Trump'ın eski görevden alma avukatı Alan Dershowitz, Trump'ın şu anki görevden alma avukatı Bruce Castor'un açılış konuşmasını kesin bir dille eleştirdi. Bir canlı yayına konuk olan Dershowitz, "Argüman yok. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Neyi neden söylediği hakkında da hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.
11
13
14
İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltiliyor. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik".
15
16
YARGILAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Senato'daki yargılama süreci genel olarak hukuki olmaktan çok siyasi olarak görülüyor. Yargılamanın sonunda Trump ile ilgili bir oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senato'da üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor. Trump'ın suçlu bulunması halinde, kamu görevlerinden men edilmesi için bir başka oylama daha yapılması mümkün.
17
19
CUMARTESİ GÜNÜ SONA EREBİLİR
Senato, Yahudilerin Şabat günü olmasından dolayı Cuma akşamından Cumartesi akşamına kadar oturumlara ara vermeyi planlıyor. Yargılama sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor. Ancak Demokratlar sürecin hızlı bir şekilde işlemesini ve tamamlanmasının ardından Başkan Joe Biden'ın pandemi nedeniyle getirilen finansal yardım paketi başta olmak üzere yapmak istediği yasal düzenlemelerle ilgili süreçlerin baştılmasını istiyor.
20
İddia makamı konumundaki Demokratlar, Trump'ın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini öne sürüyor. Yargı öncesi hazırlanan yazılı bilgilendirme notunda, Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığı ifade ediliyor.
21
Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar. Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacak.
22