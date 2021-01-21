Son Dakika: Türkiye tarih yazdı! Tam 700 adet...

Savunma sanayisinin, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edildiğine değinen Demir, şöyle konuştu: "Her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da 2002 yılı Türkiye için bir milattır. 2002 yılında savunma sanayinde çok büyük oranda dışa bağımlıydık.