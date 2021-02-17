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milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:

Son dakika: Uri felaket getirdi! Hepsi paramparça, her şey yerle bir...

Bir süredir kar fırtınalarıyla mücadele eden ABD'yi bu kez kasırga vurdu. Son dakika haberien göre, hızı saatte 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve hortum, evleri kağıttna yapılmışçasına savurdu ve yerle bir etti. Şimdiye kadar üç kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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Havadan çekilmiş fotoğraflar, Uri Fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ni vurmaya devam ederken üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 10 kişiyi yaralayan kasırganın bıraktığı yıkımın izini gösler önüne seriyor.

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Son derece dramatik fotoğraflar, Kuzey Carolina'daki bir sahil kasabasını vuran kasırganın tamamen yok ettiği evlerin yerle bir olmuş halini gösteriyor. Kasırga nedeniyle düzinelerce ev yıkıldı ve bazıları zar zor ayakta. Evlerin çatıları kağıttan yapılmışçasına paramparça oldu.

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Bazı karelerde kasabanın sakinleri uğradıkları hasarı araştırırken, otomobillerinin camları kırılmış, tepeleri uçmuş halde görülüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, kasırganın gece yarısından hemen önce bölgeyi vurmadan, saatte 260 kilometre rüzgar hızına sahip bir EF-3 olarak derecelendirildiğini açıkladı.

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Teksas'a kadar ulaşan ve güneye soğuk hava getirerek genişleyen bir kış fırtınasıyla birlikte, bir dizi gök gürültülü fırtınanın birleşmesiyle ortaya çıkan kasırga, Pazartesi günü saat 11.50 civarında bir golf sahası topluluğunu ve bir başka kırsal alanı vurdu.

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WWAY TV'nin bildirdiğine göre, Brunswick County Acil Durum Yönetimi direktörü Ed Conrow Salı günü yaptığı açıklamada, müdahale ekiplerinin ilk arama ve kurtarma operasyonlarını tamamladığını ve kayıp şahıslarla ilgili hiçbir rapor bulunmadığını söyledi.

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WWAY TV'nin bildirdiğine göre, Brunswick County Acil Durum Yönetimi direktörü Ed Conrow Salı günü yaptığı açıklamada, müdahale ekiplerinin ilk arama ve kurtarma operasyonlarını tamamladığını ve kayıp şahıslarla ilgili hiçbir rapor bulunmadığını söyledi.

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Şerifin ofisi yaptığı açıklamada, "Hem yapısal olarak hem de enkaz anlamında önemli miktarda hasar var" dedi. Vali Roy Cooper, kurtarma operasyonlarının gün boyunca devam ettiğini söyledi.

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Bölge sakinlerinden 63 yaşındaki Sharon Benson, evinin çatısının hasar gördüğünü ve garaj kapısının havaya uçtuğunu söyledi. Kasırga nedeniyle dehşete kapıldıklarını anlatan Benson, pencerelerinin kırıldığını ve yakındaki ağaçların da yerlerinden söküldüğünü ekledi.

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Sharon Benson, şahit olduğu felaketi şöyle anlattı: "Gökyüzü aydınlandı ve bir sürü patlama sesi duyuldu. Ardından şiddetli bir gök gürültüsü geldi. Sonra tren sesi gibi yükseldi. Yük treni geliyor sandık. Bir yük treninin kükremesi gibiydi. İşte tüm hasar o zaman meydana geldi."

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Kış fırtınasının bir diğer sonucu olarak başka bölgelerde de milyonlarca insan dondurucu soğukların ortasında elektriksiz kaldı ve yetkililer birçok eyalette tehlikeli seyahat koşulları konusunda peş peşe uyarılarda bulundu.

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Ulusal Hava Servisi, devasa kış fırtınasının doğuya doğru şiddetli kar ve dondurucu yağmur taşıdığını, kötü havanın New England ve Deep South'a yayıldığını söyledi. Fırtına sistemi, Kanada'dan Meksika'ya uzanan dondurucu soğuk uyarılarıyla rekor kıran sıcaklıkları geride bıraktı.

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ABD'deki en kötü elektrik kesintileri, Salı günü 4 milyondan fazla ev ve işletmeyi etkileyen Teksas'taydı. Elektrik kesintisi raporlarını izleyen poweroutage.us'a göre, Appalachia'nın bazı bölgelerinde 250 binden fazla insan elektriksiz kaldı.

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Bir diğer çeyrek milyon kişi ise, Oregon'daki bir buz fırtınasının ardından hala elektriksizdi. Meksika'da 4 milyon kişi daha elektriksiz kaldı. 14 eyaleti kapsayan bir kamu hizmetleri grubu olan Southwest Power Pool, aşırı ısı ve elektrik talebi nedeniyle iki saatlik kesintiler uygulamak zorunda kaldı.

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Yetkililer açıklama yaparak kesintilerin 'bir bütün olarak elektrik sisteminin güvenilirliğini korumak için son çare' olduğunu belirtti.

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Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar, felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

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