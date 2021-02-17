milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
Son dakika: Uri felaket getirdi! Hepsi paramparça, her şey yerle bir...
Bir süredir kar fırtınalarıyla mücadele eden ABD'yi bu kez kasırga vurdu. Son dakika haberien göre, hızı saatte 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve hortum, evleri kağıttna yapılmışçasına savurdu ve yerle bir etti. Şimdiye kadar üç kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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Havadan çekilmiş fotoğraflar, Uri Fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ni vurmaya devam ederken üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 10 kişiyi yaralayan kasırganın bıraktığı yıkımın izini gösler önüne seriyor.
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Son derece dramatik fotoğraflar, Kuzey Carolina'daki bir sahil kasabasını vuran kasırganın tamamen yok ettiği evlerin yerle bir olmuş halini gösteriyor. Kasırga nedeniyle düzinelerce ev yıkıldı ve bazıları zar zor ayakta. Evlerin çatıları kağıttan yapılmışçasına paramparça oldu.
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Bazı karelerde kasabanın sakinleri uğradıkları hasarı araştırırken, otomobillerinin camları kırılmış, tepeleri uçmuş halde görülüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, kasırganın gece yarısından hemen önce bölgeyi vurmadan, saatte 260 kilometre rüzgar hızına sahip bir EF-3 olarak derecelendirildiğini açıkladı.
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Teksas'a kadar ulaşan ve güneye soğuk hava getirerek genişleyen bir kış fırtınasıyla birlikte, bir dizi gök gürültülü fırtınanın birleşmesiyle ortaya çıkan kasırga, Pazartesi günü saat 11.50 civarında bir golf sahası topluluğunu ve bir başka kırsal alanı vurdu.
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Bir diğer çeyrek milyon kişi ise, Oregon'daki bir buz fırtınasının ardından hala elektriksizdi. Meksika'da 4 milyon kişi daha elektriksiz kaldı. 14 eyaleti kapsayan bir kamu hizmetleri grubu olan Southwest Power Pool, aşırı ısı ve elektrik talebi nedeniyle iki saatlik kesintiler uygulamak zorunda kaldı.
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