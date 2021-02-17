Son dakika: Uri felaket getirdi! Hepsi paramparça, her şey yerle bir...

Bir diğer çeyrek milyon kişi ise, Oregon'daki bir buz fırtınasının ardından hala elektriksizdi. Meksika'da 4 milyon kişi daha elektriksiz kaldı. 14 eyaleti kapsayan bir kamu hizmetleri grubu olan Southwest Power Pool, aşırı ısı ve elektrik talebi nedeniyle iki saatlik kesintiler uygulamak zorunda kaldı.