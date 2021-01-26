Rotterdam kentinde yaklaÅŸÄ±k 100 gÃ¶stericinin polise taÅŸ ve havai fiÅŸek ile saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, polisin de gÃ¶stericilere su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hollanda basÄ±nÄ± olaylarÄ± izleyen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da gÃ¶stericilerin hedefi olduÄŸunu yazdÄ±.