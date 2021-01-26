AA, DW Türkçe
â€¢ 26 Ocak 2021 - 21:26 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika... YaÄŸma baÅŸladÄ±! 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan beri uygulanmayan tedbire baÅŸvurdular
Hollanda'da ÅŸiddet eylemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan koronavirÃ¼s protestolarÄ±nda yaÄŸmalar baÅŸladÄ±. MaÄŸazalarÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p dÃ¼kkanlarÄ± soyan eylemcilere tepkililer sert tepki gÃ¶sterdi. Hollanda, 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ± tedbirlere baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ã–te yandan Ä°srail'de de salgÄ±n protestolarÄ± nedeniyle tansiyon yÃ¼kseliyor. Polisin sert mÃ¼dahalesiyle birlikte gÃ¶zaltÄ±lar da baÅŸladÄ±.
AA, DW Türkçe
â€¢ 26 Ocak 2021 - 21:26 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Avrupa ve Ä°srail'den peÅŸ peÅŸe protesto haberleri geliyor. Hollanda'da dÃ¼n baÅŸlayan eylemler hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve yaÄŸmaya evrilince halk ve yetkililer isyan etti.
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Rotterdam kentinde yaklaÅŸÄ±k 100 gÃ¶stericinin polise taÅŸ ve havai fiÅŸek ile saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, polisin de gÃ¶stericilere su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hollanda basÄ±nÄ± olaylarÄ± izleyen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da gÃ¶stericilerin hedefi olduÄŸunu yazdÄ±.
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NOS televizyon kanalÄ± Den Bosch kentinde de olaylarÄ±n kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Haberde havai fiÅŸek gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir grubun kent iÃ§erisinde dÃ¼kkanlarÄ± yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸ yaktÄ±ÄŸÄ± ve otomobillere zarar verdiÄŸi belirtildi. GÃ¶stericilerin burada hastanelere de girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve polisin hastane giriÅŸlerini kapattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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