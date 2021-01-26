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AA, DW Türkçe
â€¢ 26 Ocak 2021 - 21:26 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... YaÄŸma baÅŸladÄ±! 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan beri uygulanmayan tedbire baÅŸvurdular

Hollanda'da ÅŸiddet eylemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan koronavirÃ¼s protestolarÄ±nda yaÄŸmalar baÅŸladÄ±. MaÄŸazalarÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p dÃ¼kkanlarÄ± soyan eylemcilere tepkililer sert tepki gÃ¶sterdi. Hollanda, 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ± tedbirlere baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ã–te yandan Ä°srail'de de salgÄ±n protestolarÄ± nedeniyle tansiyon yÃ¼kseliyor. Polisin sert mÃ¼dahalesiyle birlikte gÃ¶zaltÄ±lar da baÅŸladÄ±.

AA, DW Türkçe
â€¢ 26 Ocak 2021 - 21:26 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Avrupa ve Ä°srail'den peÅŸ peÅŸe protesto haberleri geliyor. Hollanda'da dÃ¼n baÅŸlayan eylemler hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve yaÄŸmaya evrilince halk ve yetkililer isyan etti.

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Hollandaâ€™da pandemi tedbirlerine karÅŸÄ± pazar gecesi 10 kente yayÄ±lan gÃ¶steriler dÃ¼n gece de devam etti. Polisin verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re Amsterdam'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Lahey ve Rotterdam gibi birÃ§ok kentte yaÄŸma olaylarÄ± yaÅŸandÄ±; gÃ¶stericiler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.

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SokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±na az bir sÃ¼re kala kent merkezlerinde toplanan gÃ¶stericilerin vitrin camlarÄ±nÄ± kÄ±rarak maÄŸazalardaki mallarÄ± yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸ yaktÄ±ÄŸÄ± ve otobÃ¼s duraklarÄ±na zarar verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Hollanda polisi en az 151 gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, vatandaÅŸlardan ellerindeki video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini soruÅŸturmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere paylaÅŸmalarÄ±nÄ± istedi.

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Rotterdam kentinde yaklaÅŸÄ±k 100 gÃ¶stericinin polise taÅŸ ve havai fiÅŸek ile saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, polisin de gÃ¶stericilere su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hollanda basÄ±nÄ± olaylarÄ± izleyen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da gÃ¶stericilerin hedefi olduÄŸunu yazdÄ±.

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Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb kentte olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek polisin gÃ¶zaltÄ±na alma yetkisini geniÅŸletti. Polis yaklaÅŸÄ±k 50 gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

7UTANMAZ HIRSIZLAR

'UTANMAZ HIRSIZLAR'

De Telegraaf gazetesinin haberine gÃ¶re gÃ¶stericiler iÃ§in "utanmaz hÄ±rsÄ±zlar" tanÄ±mÄ±nÄ± kullanan Aboutaleb, "HenÃ¼z durum tespiti yapabilmiÅŸ deÄŸiliz ancak bilanÃ§o vahim" dedi.

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NOS televizyon kanalÄ± Den Bosch kentinde de olaylarÄ±n kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Haberde havai fiÅŸek gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir grubun kent iÃ§erisinde dÃ¼kkanlarÄ± yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸ yaktÄ±ÄŸÄ± ve otomobillere zarar verdiÄŸi belirtildi. GÃ¶stericilerin burada hastanelere de girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve polisin hastane giriÅŸlerini kapattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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Polisin ve kent belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda gÃ¶stericilerin arasÄ±nda holigan ve neonazi gruplarÄ±n bulunduÄŸu belirtiliyor.

10GECE SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI

GECE SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI

Hollanda'da gÃ¶sterilere hÃ¼kÃ¼metin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± sertleÅŸtirilmiÅŸ korona tedbirleri ve cumartesi akÅŸamÄ±ndan itibaren geÃ§erli olan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± neden oldu.

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Saat 21.00 ile 04.30 arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu Hollanda'da yasaÄŸÄ± ihlal edenlere 95 euro para cezasÄ± veriliyor.

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Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Ã¼lkede ilk kez yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 9 Åžubat tarihine kadar geÃ§erli olacak.

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Polisin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve pazar gecesi 10 kente yayÄ±lan gÃ¶steriler Ã¼lkede 40 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rÃ¼len en bÃ¼yÃ¼k ÅŸiddet olaylarÄ± olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.

14Ä°SRAÄ°LDE GÃ–ZALTILAR

Ä°SRAÄ°L'DE GÃ–ZALTILAR

Ultra-Ortodoks Yahudiler, BatÄ± KudÃ¼s'teki Mea Shearim mahallesinde Ã¼lkede 27 AralÄ±k 2020'den bu yana devam eden karantinayÄ± protesto etti.Â Ã‡Ã¶p konteynerleriyle yollarÄ± trafiÄŸe kapatan ve ateÅŸ yakan gÃ¶stericiler, polise taÅŸ ve yumurta attÄ±.Â 

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Polis, TOMA'dan tazyikli su sÄ±karak gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mea Shearim'deki gÃ¶steride 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

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Protestoya katÄ±lan ve adÄ±nÄ± vermekten kaÃ§Ä±nan bir gÃ¶sterici, Ä°srail polisinin karantina uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Ã§ok kez mahallelerine gelerek okullarÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

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Karantina kurallarÄ±nÄ±n abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¶sterici, "(Polis) Ultra-Ortodoks Yahudilerle kavga etmeyi seviyor. BÃ¼tÃ¼n yaptÄ±klarÄ± insanlarÄ± dÃ¶vÃ¼p su sÄ±kmak. Bu iki haftadÄ±r bÃ¶yle devam ediyor. Sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

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BaÅŸta Bney Brak kenti ve BatÄ± KudÃ¼s'Ã¼n bazÄ± mahalleleri olmak Ã¼zere Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde karantina karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde son gÃ¼nlerde artÄ±ÅŸ yaÅŸanmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Bu gÃ¶sterilerde 20'ye yakÄ±n polis yaralanÄ±rken, Ã§ok sayÄ±da protestocu da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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Ultra-Ortodoks Yahudiler, Ä°srail'de 27 AralÄ±k'tan bu yana uygulanan karantina Ã¶nlemlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve Yahudilerin dini okullarÄ±nda (YeÅŸiva) eÄŸitime yeniden baÅŸlanmasÄ±nÄ± talep ediyor.Â

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