Türkiye 13’üncü oldu! Yarı yarıya arttı

"Sektörümüz için en büyük kırılma noktalarından biri, sesin yerini dataya bırakması oldu. Sektörümüzde bir diğer önemli kırılma noktasının da 5G'ye geçişle birlikte olmasını bekliyoruz. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek". "5G'ye geçiş konusunda Türkiye'nin en hazır şirketiyiz. Bu teknolojiye hazır olduğumuzu geliştirdiğimiz ürün ve servislerle her fırsatta gösteriyoruz" "Turkcell olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemize 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırım her geçen gün artıyor"