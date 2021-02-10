Türkiye'nin en büyüğü! Işık için gün sayıyor

BAKAN VARANK: DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UZAY MERKEZLERİNDEN OLACAK Geçen yıl 23 Ekim'de Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DAG'ın sadece Türkiye'nin değil bölgenin hatta dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını açıklamıştı. Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşan yatırım olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Burada bilim insanlarımız uzayla ilgili gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bunun yanında optik merkezimiz diyebileceğimiz, optik ile ilgili çalışmaların yapılacağı, Ar-Ge faaliyetlerinin hatta üretim faaliyetlerinin yapılacağı bir altyapı da bu kapsamda burada kurulacak. Tabi bizim '6550' dediğimiz araştırma altyapılarımız var. Bunlar Türkiye'deki kurulu özellikle bilimsel alana hizmet eden bununla birlikte sanayiyi entegre etmeye çalıştığımız, bütün altyapıları yönlendirdiğimiz bir program. Biz Doğu Anadolu Gözlemevi'ni de '6550' programı kapsamına almak istiyoruz. Ulusal şekilde desteklemek istiyoruz" demişti.