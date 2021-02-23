XRP Ripple davası sonucu ne oldu, Ripple ne kadar, yükseliyor mu? Son dakika XRP Ripple davası gelişmeleri...

XRP RİPPLE DAVASINDA SON DURUM NEDİR? Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Kripto para birimi Ripple’a ilişkin dava açıldı. ABD’de görülecek olan SEC davası öncesinde Ripple’da hızlı yükseliş sürüyor.ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs’a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP’de sert satışlar meydana gelmişti.Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.