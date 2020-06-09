Çocuklar ve gençler sıranın kendileirne gelmesini istiyor. Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı için devam ederken yoğun şekilde '0-18 yaş sokağa ne zaman, saat kaçta çıkacak? Çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacak?' sorusu yöneltiliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 07.06.2020 Çarşamba ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.