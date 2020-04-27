1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün?

1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olacak mı? sorusunun yanında 1 Mayıs ile birleştirip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.Peki 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar;

31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak.