1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün?
Sokağa çıkma yasağı geçen hafta 23 Nisan nedeniyle 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanmıştı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantıda sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı.
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olacak mı? sorusunun yanında 1 Mayıs ile birleştirip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.Peki 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar;
31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak.