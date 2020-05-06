MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 yaşındaki bebek babasıyla coronayı yendi!
ABONE OL
06.05.2020 - 12:04 | | İHA

1 yaşındaki bebek babasıyla coronayı yendi!

Yalova'da corona virüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebek ve 26 yaşındaki babası hastalığı yenerek taburcu oldular. 1 yaşına hastanede giren Çağan Eymen bebek için doğum günü kutlaması da yapıldı.

1 yaşındaki bebek babasıyla coronayı yendi!

Yalova'da babasıyla birlikte korona tedavisi gören 1 yaşındaki Çağan Eymen bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı. Corona virüse babasıyla birlikte yakalanan ve bir süredir Yalova'da bulunan bir hastanede tedavi gören 1 yaşındaki bebeğe, hastane doktorları pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Yalova'da yaşayan Yenigül ailesi bir süre önce dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Bir yaşındaki minik Çağan Eymen Yenigül, 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül ile hastalığı yenerek bugün taburcu oldu.

1 yaşındaki bebek babasıyla coronayı yendi

Özel Yalova Hastanesi'nde tedavi gören ve ilk yaşına hastanede giren Eymen bebek CNC operatörü 26 yaşındaki babası Sercan Yenigün ile evlerinin yolunu tuttu. 14 gün süren tedavinin ardından 14 gün de evlerinde karantinada kalan aile daha sonra normal hayatlarına dönebilecekler

Hakkari'de koca engerek yılanı bulunduHakkari’nin Derecik ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde tabiatına uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üsküdar sahilde hareketli dakikalar! Yasak dinlemedi

Üsküdar sahilde hareketli dakikalar! Yasak dinlemedi

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın!

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın!

Sıradaki Haber