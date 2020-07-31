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31.07.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

12 ilde 19 orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15’inin kontrol altına alındığını, 3’ünün söndürüldüğünü, Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

12 ilde 19 orman yangını

Yenice ilçesinde Kızıldam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 3 uçak, 13 helikopter, 44 arazöz ve 210 kişilik ekiple gece saatlerine kadar müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir’in Balçova ve Aliağa ilçelerinde de yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterden yönetti.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda ise dört farklı noktada yangın çıktı. 4.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınlar sonucu yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan ve yaklaşık beş hektarlık alanda etkili olan örtü yangını da söndürüldü.

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