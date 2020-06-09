13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak uygulanacak mı, açıklandı mı?

Tüm dünyayı esir alan Koronavirüs tebdirleri nedeniyle bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası vazgeçilen uygulama ile ilgili vatandaşlar, bu hafta sonu yasak olacak mı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...



BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?



Bu hafta sonu yasak olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vaka sayısına göre durum değerlendirilmesi yapılabileceğini açıkladı.