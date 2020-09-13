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13.09.2020 - 18:06 |

13 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül Pazar gününe ilişkin koronavirüs tablosu bu akşam vatandaşların erişimine açtı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 291.162'e ulaştığı belirtildi. 57 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 258.833 olarak duyuruldu...

13 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlandı

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 96.097

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.527

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  57

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.102

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.519.560

TOPLAM VAKA SAYISI: 291.162

TOPLAM CAN KAYBI: 7.056

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 258.833

13 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca yayınlandı


ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

 

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