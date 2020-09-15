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15.09.2020 - 20:19 |

15 Eylül korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

15 Eylül Salı günü ile ilgili koronavirüs tablosunu bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 294.620'e ulaştığı belirtildi. 67 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 261.260 olarak duyuruldu...

15 Eylül korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(15 EYLÜL SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 110.412

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.742

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  67

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.202

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.742.535

TOPLAM VAKA SAYISI: 294.620

TOPLAM CAN KAYBI: 7.186

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 261.260

15 Eylül korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca...



ALMANYA'DA ÇARPICI AŞI AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısı konusundaki gelişmeleri aktardı.

Almanya Sağlık Bakanı, onaylandıktan sonra koronavirüs aşısının günler veya haftalar içinde uygulanabileceğini umduklarını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre bakan, aşı yükümlülüğü konusunda AB tarafından kararlaştırılan kuralları kabul ettiklerini ifade etti. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek istediklerini ancak özellikle ilk aşıyı yapmak gibi bir arzularının olmadığını dile getirdi. Bakan ayrıca antijen testlerinin koronavirüs test stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.

 

 

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