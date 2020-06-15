15 metrelik tünelde suçüstü yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, A.Ö.Ö. ve M.O'yu kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada, bir otomobil ile kazma, kürek, testere, matkap, tornavida, elektrik kablosu gibi kazı aletleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.