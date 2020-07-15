Resimli - Yazılı 15 Temmuz mesajları kısa - uzun anlamlı, duygu dolu 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız şehit oldu. 2196 vatandaşımız ise gazi oldu. 15 Temmuz'da yaşananları anmak isteyenler ise 15 temmuz mesajları arayışına geçti. Tercih göre kısa - uzun anlamlı, resimli, yazılı 15 temmuz mesajları ilgi görmeye başladı. İşte her tercihe göre 15 temmuz mesajları ve sözleri haberimizde...Aynı zamanda haberimizin içeriğinde 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi düşen vatandaşlarımızın isimleri de yer alıyor.

15 TEMMUZ MESAJLARI

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

- ”Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…”

Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

- ”Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…”

”Senin kanınla yoğuruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!”

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

-Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı

Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis

Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı

Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci

Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek

Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek

Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı

Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı

Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı

Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci

Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis

Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi

Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam

Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis

Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis

Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek

Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis

Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli

Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek

Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar

Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü

Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek

Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek

Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek

Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi

Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis

İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı

Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci

Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson

Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü

Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker

Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek

Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı

Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu

Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis

Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek

Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek

Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis

Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis

Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi

Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli

Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek

Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis

Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis

Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf

Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar

Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı

Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri

Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi

Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir

Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek

Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek

Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci

Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi

Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı

Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis

Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf

Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi

Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis

Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay

Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek

Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü

Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi

Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis

Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek

Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf

Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye

Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı

Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis

Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis

Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi

Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek

Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek

Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci

Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför

Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis

Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen

Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek

Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar

Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi

Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis

Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi

Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek

Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen

Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis

Erkan ER / Orta / 1972 / Usta

Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek

Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis

Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis

Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker

Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi

Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek

Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı

Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı

Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf

Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci

Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis

Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis

Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi

Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci

Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı

Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek

Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis

Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis

Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis

Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri

Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf

Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli

Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi

Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf

Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis

Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap

Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı

Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı

Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis

Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker

Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis

Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci

Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi

Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi

Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek

Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis

Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı

Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı

Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis

Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci

Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf

Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek

Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek

Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi

Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek

Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek

Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis

Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi

Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek

Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek

Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci

Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek

Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur

Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis

Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı

Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi

Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis

Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli

Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi

Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı

İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson

Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı

Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci

Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici

Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson

Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis

Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı

Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis

Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi

Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi

Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası

Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis

Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi

Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim

Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis

Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek

Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis

Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur

Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı

Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi

Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz

Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker

Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis

Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi

Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci

Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı

Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek

Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek

Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis

Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur

İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför

Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü

Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi

Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis

Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli

Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi

Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför

Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi

Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek

Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis

Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek

Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis

Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı

Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek

Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek

Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi

Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis

Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar

Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek

Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis

Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför

Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu

Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis

Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis

Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci

Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi

Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf

Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi

Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis

Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi

Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci

Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis

Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis

Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis

Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci

Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis

Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis

Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni

İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen

Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi

Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför

Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek

Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam

Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı

Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis

Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek

Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis

Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis

Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi

Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek

Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi

Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci

Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi

İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı

Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker

Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek

İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam

Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi

Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek

Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf

Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis

Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek

Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis

Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye

Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis

Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis

Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis





15 TEMMUZ GAZİ İSİMLERİ



ABDULKADİR YAKUT

ABDULLAH AĞAYA

ABDULLAH ÇAY

ABDULLAH KOCA

ABDULLAH TURAN

ABDULMUTTALİP AZBAY

ADEM TUNOĞLU

ADVİYYE GÜL İSMAİLOĞLU

AHMET DEMİRCİ

AHMET ZİR

AHMET ZİYAÜDDİN KÖSELER

ALİ KARA

ALİ ÖBGE

ALİ TEKÇE

ARİF KILINÇ

ATANUR PETEK

AYDIN DENİZ

AYDIN ERTEK

AYHAN ÇELİK

AYHAN KAYALI

AYHAN TAŞDEMİR

AYLA AŞKIN

AZİZ BURAK SANCAK

AZİZ MAHMUT KAYACAN

BAHATTİN ELÇİOĞLU

BARIŞ TARKAN YÜKSELEN

BATUHAN ÇETİNER

BEDRİ AZBAY

BEKİR KÖRPE

BİLAL ATLIHAN

BOZKURT PEKDEMİR

BURAK KOCABAŞ

CEM CENGİZ ATO

CENGİZ ÖZDEMİR

CİHAN YILDIRIM

CUMA ZOR

CUMALİ İBİN

EKREM TUTUŞ

ENİS UYANIK

ENVER YEŞİLKAYA

ERCAN NEREDE

EREN ALTUN

ERHAN DERELİ

EROL BULUT

ERTUĞRUL BAYRAKTAR

EYÜP TEKİN

FAİK AYDIN

FATİH CAN ŞENÖZ

FERDİ DEMİR

FEYZULLAH AYDIN

FİKRET DAŞ

FURKAN ŞENTÜRK

HAKAN ÖZDOĞRU

HAKAN PEKİNCE

HALİT AY

HARUN ÖZKARCI

HARUN ÜNAL

HASAN YAKUP YAPIK

HAŞİM KERZON

HAYRİ GÜRBÜZ

HÜSEYİN AYKAN

İBRAHİM AKBALIK

İDRİS BAŞDAŞ

İLYAS DİRİN

İSMAİL ACUR

İSMAİL ÇELİK

İSMAİL GÜNGÖR

İSMET DOĞAN

İSMET EKER

İSMET ERDOĞAN

KADRİ HAKAN BÜYÜKDEMİRTAŞ

KANİ YEŞİLYURT

KEMAL ERKAN

KENAN EKŞİOĞLU

KIRMAN KOÇSAL

KUTBETTİN ÖMEROĞLU

MAHFUZ GÖL

MAHMUT TUNA

MEHMET ADANIR

MEHMET AKBUĞA

MEHMET ALİ HENDEK

MEHMET CEMALETTİN TÜL

MEHMET ÇELİK

MEHMET EMİN ERTAŞ

MEHMET KILIÇ

MEHMET ÖZER

MEHMET SALİH ODUNCU

MEHMET ŞİRİN İNANÇ

MEHMET TOLGA KUZU

MEHMET YAŞAR

MERVE KALAYCI

MESUD AKYÜZ

METİN KABA

MUHAMMED CİHAD AKKAYA

MUHAMMET ENES ÖZÜN

MUHAMMET FATİH ÜSTÜN

MUHARREM GÜNDOĞAR

MUHARREM GÜRBÜZ

MUHYETTİN AYAZ

MURAT CEYLAN

MUSTAFA ATLI

MUSTAFA FAKIOĞLU

MÜCAHİT KURT

NAZİFE TAŞCI

NEBAHAT TOPALOĞLU

NİHAT ALTIN

NURETTİN IŞKIN

NURİ AKYILDIZ

OMAR DARWICHAH

ONUR ESGİCİOĞLU

ORKHAN ALAKBAROV

OSMAN GÜL

ÖMER DONDURMA

ÖMER FARUK AKSU

ÖMER FARUK ÇAKALLI

ÖMER FARUK GÜLBAŞ

ÖMER TAŞKESER

ÖNDER SOLUK

ÖZCAN AYBEK

RAMAZAN BAYRAK

RAMAZAN ÇELİK

RAMAZAN NEREDE

RIZA DEMİR

SAMİ İZMİTLİ

SEBAHATTİN ÇELİK

SEBAHATTİN DUYAR

SEFER ÖZKARLIOĞLU

SELAHATTİN AYYILDIZ

SELAHATTİN DALKILIÇ

SERDAR GERGİN

SERVET ACUN

SEVAL TAYLAN

SEYİT MESUT ÇİÇEK

SİNAN AĞIRMAN

SİNAN TOPALOĞLU

SİNAN TÜRKEN

ŞERİFE ÖZKARA

TEOMAN KANBUR

UFUK ALBAYRAK

UFUK KÜPELİ

ÜNAL ÇALIK

ÜVEYS KAREN AYVAZ

VAHİT DURGUT

YAKUP PAMUK

YASİN ŞEKERCİ

YILMAZ AŞIK

ZAFER İPEK