15 Temmuz resmi tatil mi, o gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 Temmuz 2020 Çarşamba...

Dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgını ülkemizde de devam ediyor. Mart ayında ilk vakanın çıkması o günden bu güne kadar birçok tedbirin alınmasını sağladı. Zaman zaman sokağa çıkma yasakları, işyerlerinin kapatılması, okulların uzaktan eğitim olarak devam etmesi gibi kısıtlamalar getirildi. Alınan bu önlemler sonrasında koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı günden güne azalmaya başladı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise normalleşme sürecine geçildi. Peki normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü hakkında merak edilenler...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatil ilan edilecek. Peki sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak edenler araştırıyor. Fakat yetkili isimlerden henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.