150’den fazla hedef imha edildi

Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarını “Pençe Kartal” operasyonu ile havadan yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kuzeydeki Haftanin’e de dün gece yarısı kara operasyonu başlattı. “Pençe Kaplan” adı verilen harekatta terör örgütü PKK’nın ana askeri eğitim kampı olan Haftanin karadan obüs topları, havadan F-16 ve SİHA’lar tarafından yoğun bir şekilde ateş altına alındı. 150’den fazla hedef tam isabetle imha edildi. Yumuşatma atışlarının ardından, hava hücum harekâtına geçildi ve komandolar karadan sızma harekâtı gerçekleştirirdi. Bazı komando birlikleri de helikopterlerle Haftanin’in stratejik noktalarına indirildi. Komandolar belirlenen hedeflere tek tek girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu’nun, son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafa hakkı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Topçu atışları

Operasyon, önceki gece 01.00 civarında başladı. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla daha önce Haftanin, Zaho ve çevresinde belirlenen PKK hedefleri sınır hattı ve ötesindeki ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlandı. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da (ÇNRA) kullanıldığı atışlar kapsamında 150’den fazla hedef tam isabetle vuruldu. Bu atışların ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-16 savaş uçakları ile SİHA’lar örgütün belirlenen hakim tepelerini bombaladı.

MSB, bölgeye düzenlenen hava harekâtlarının görüntülerini de twitter’dan “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün (önceki) gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti” notuyla paylaştı.

Komando indi

Harekâtta ATAK helikopterleri de görev alarak hedefleri ateş altına aldı. “Yumuşatma” atışlarının ardından, TSK’nın seçkin komando birliklerinin bir kısmı hava hücum harekâtıyla helikopterle bölgeye indirildi. Mavi Berelilerin bir kısmı da karadan sızma harekâtı gerçekleştirdi.

Hedef, Hantur Dağı

Komandolar, Haftanin’de kontrolü sağlamak için alana hakim, stratejik önemdeki Hantur Dağı ile Keşan tepesine yöneldi. Mehmetçik, Haftanin’de yer yer sıcak temas sağlarken, PKK’lı gruplarla çatışmalar yaşandığı bildirildi. Haftanin’in ardından örgütün Hantur-Zap bağlantısını kesmek üzere, Zaho’nun Batufa bölgesi ile Uludere arasında bulunan dağlık bölgeye de asker indirildi.

Dağlık bölgenin kontrol altına alınması ile örgütün sınır hattı ile iç kesimlerdeki bağlantısı da tamamen kesilecek. Haftanin’e yönelik harekâta, Irak’ın içlerinde bulunan TSK üslerinden de destek sağlanıyor.

İran da bombaladı

TSK’nın Haftanin’e operasyonuna paralel İran da, PKK’nın ana kamplarının bulunduğu bölgeyi top atışlarıyla vurdu. Bölgede, PKK’nın İran kolu PJAK’ın faaliyetleri bulunuyor. Bu bölge kısa süre önce TSK’ya ait SİHA’larca bombalanmıştı.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarına üç gün önce gerçekleştirilen “Pençe Kartal” hava operasyonunnda 81 hedef vurularak yerle bir edilmişti.

Komutanlar Harekât Merkezi’nde

MSB tarafından, “Kahraman komandolarımız Haftanin’de” ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekâtı’nı Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal gece boyunca takip etti. Harekât, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde brifing alan Akar ve komutanların talimatlarının ardından başladı. Akar ve komuta kademesi, operasyonu sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare etti. Akar ve komutanlar, zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi. Operasyon birliklerinin komutanlarına telsizden hitap eden Akar, şunları söyledi: “Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz.”

NATO toplantısına katıldı

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla Kovid-19 salgını, Rusya, Libya’daki gelişmeler, Afganistan ve Irak’taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün sürecek toplantıya Bakanlık karargâhından katıldı.

Haftanin neden önemli?

Irak’ın kuzeyinde yer Haftanin Kampı, dağa çıkan yeni örgüt üyelerinin toplandığı ve örgütle ilk tanıştığı yer olarak biliniyor. Örgüte katılanlar ilk eğitimlerini bu kampta aldıktan sonra Türkiye’ye ya da Suriye’ye gönderiliyor. Haftanin, örgütün askeri eğitim merkezleri ve kaçak sınır ticaretinin yanı sıra en önemli lojistik merkezlerinden biri. Haftanin, PKK’nın yeni “Kandil”i olarak nitelendirilen Sincar’a açılan kapı olarak da ön plana çıkıyor. Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri, Haftanin üzerinden Sincar’a oradan da Suriye’nin kuzeyine geçiş yapmak için bu koridoru kullanıyor. Haftanin’e başlatılan kara harekâtıyla birlikte, örgütün hem Türkiye’ye geçiş yolu kapatılması hem de Suriye’ye gidilen koridorun TSK’nın denetimine geçmesi hedefleniyor.

Son hedef Kandil

TSK, 2018’de başlatmış olduğu Kararlılık Harekâtı ve ardından Pençe operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde 50’yi aşkın irili ufaklı üs kurarak PKK’nın Türkiye topraklarına sızma girişimleri en aza indirildi. Pençe-1-2-3 operasyonları ile Hakurk bölgesinde örgütün faaliyet gösterdiği hakim tepe ve dağlar ele geçirilerek üsler kuruldu. Haftanin’de de kalıcı üsler kurularak, örgütün hareketleri kontrol altına alınacak, Türkiye ve Suriye ikmal-lojistik hatları kesilmiş olacak. Irak’ın kuzeyindeki diğer bölgelere, (Zap-Avaşin-Basyan) benzer operasyonların düzenlenmesi ve kalıcı üslerin artırılması bekleniyor.

UZMANLAR MİLLİYET’E DEĞERLENDİRDİ:

‘PKK Haftanin’den vazgeçmek durumunda’

- Dr. Eray Güçlüer (Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi-Emekli Kurmay Albay): PKK için Haftanin stratejik bir yer. Daha önce girilemeyen yer olarak adlandırılan, kendilerini güvende hissettikleri çok zor arazi şartlarına sahip bir alan. Derin vadiler, korunaklı alanlar bulunuyor ve örgüt için vazgeçilmez bir saha. Ama artık vazgeçmek durumundalar. Burası aynı zamanda, Kandil ve Sincar hattına da bağlantısı olan bir konumda. 2018’de Pençe-1-2-3 operasyonları başlamıştı. Artık hava hücum harekatlarıyla birlikte daha derinliklere girme cepleri oluşturarak bu operasyonlar genişliyor. Bundan sonra Hakurk-Haftanin hattının temizlenmesiyle Kandil ve Sincar’a doğru operasyonel sürecin gelişeceğini düşünüyoruz.

‘Haftanin-Sincar koridoruna darbe’

- Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu (Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı): Haftanin’in Suriye’ye yakınlığı, güneyinde Sincar’ın bulunmasının yanı sıra Türkiye’nin bölgede olmasıyla başka oluşumlara güçlü mesaj verilmesi açısından da doğru bir yer. Geçtiğimiz günlerde yapılan Pençe-Kartal Operasyonu ile Hava Kuvvetleri iki kuşak halinde hedefleri vurdu. İlk kuşakta, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap bölgesindeki hedefler vurulmuştu. İkinci kuşakta ise sınırdan yaklaşık 200 kilometre uzakta bulunan Kandil, Karacak ve Sincar hedefleri vurulmuştu. Kandil’de PKK’nın hareket kabiliyeti daraldı. Haftanin’in Sincar’la olan koridorunu düşünürsek, Sincar’ın güneyinde Deyrizor bölgesi var. YPG ve terörist başı Mazlum Kobani orada. Sincar hattının yeni bir üslenme alanıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Türkiye, o eylemlerin önüne geçecek bir harekât yapmış oldu.