16-17-18-19 Mayıs'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün telekonferans yöntemiyle 7. kez Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı alınan kararları tek tek açıkladı ve 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Bu gelişmenin hemen ardından 'Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?' sorusu yoğun bir şekilde yöneltilmeye başlandı.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırıldığını belirtmişti bu nedenle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi bekleniyor. Ayrıntılı bilgi ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası belli olacak.