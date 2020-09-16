MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...
ABONE OL
16.09.2020 - 18:16 |

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül Çarşamba günü ile ilgili koronavirüs tablosunu bu akşam açıklayacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 294.620'e ulaştığı belirtildi. 67 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 261.260 olarak duyuruldu...

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(15 EYLÜL SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 110.412

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.742

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  67

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.202

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.742.535

TOPLAM VAKA SAYISI: 294.620

TOPLAM CAN KAYBI: 7.186

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 261.260

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Sağlık Bakanı Koca...

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK! 

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de federal hükümetin, yeni tip corona virüs (covid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

 

35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sıradaki Haber