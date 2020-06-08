Corona virüs tablosu ülkemizde günden güne iyiye gidiyor. Haziran ayı itibarıyla hayat yavaş yavaş normale dönerken 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devem ediyor. Yasakların bir an evvel kaldırılmasını isteyen çocuklar ve gençler izinler yaklaşırken

'18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Çocuklar ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak?' sorusuna cevap arıyor.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 07.06.2020 Çarşamba ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak