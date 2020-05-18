19 Mayıs Atatürk'ün sözleri! En güzel,resimli ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

19 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geldi çattı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayram her yıl kutlanıyor.19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak geçiyor. 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla Atatürk'ün sözleri ve kutlama mesajları araştırılıyor.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 MAYIS MESAJLARI

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

SİNAN ORHAN

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS