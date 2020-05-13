19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs 4 gün tatil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasıyle ve hangi tarihlerde olacağı ile ilgili açıklama yaptı. 19 Mayıs tarihine yaklaşırken resmi tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 19 Mayıs tatil mi, kaç gün tatil olacak?

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamasında 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını belirtti.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.