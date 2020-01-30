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30.01.2020 - 12:25 | | DHA

2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü!

Konya'nın Çumra ilçesinde, 2 çocuk annesi Saliha Ö. (26), evli sevgilisi Sadık Akman’ı (34) ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği iddiasıyla tren garının tuvaletinde tabancayla vurarak, öldürdü.

2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü!
2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü!
2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü!
2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü!
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Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö.,  iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile gar tuvaletinde buluştu.

Yine iddiaya göre, Akman, Saliha Ö.'yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Saliha Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman’ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi’ne giderek, teslim oldu.

Saliha Ö.'nün polise verdiği ilk ifadesinde, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum" dediği öğrenildi.

Saliha Ö., bu sabah adliyeye sevk edildi.  Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö.'ye "Dik dur bacım" diye seslenmeleri dikkat çekti. 

 

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