20 Eylül Korona virüs tablosu açıklandı - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? Bakan Koca...

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama sonrası son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.321

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.519

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 61

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.116

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 9.269.015

TOPLAM VAKA SAYISI: 302.867

TOPLAM CAN KAYBI: 7.506

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 267.133









İNGİLTERE'DE 2. KARANTİNA DÖNEMİ...



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Matt Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.