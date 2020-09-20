MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 Eylül Korona virüs tablosu belirlendi - Bakan Koca açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?
ABONE OL
20.09.2020 - 21:54 |

20 Eylül Korona virüs tablosu belirlendi - Bakan Koca açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 9 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 301.348'e ulaştığı belirtildi. 61 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 266.117 olarak duyuruldu...

20 Eylül Korona virüs tablosu belirlendi - Bakan Koca açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama sonrası son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(20 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.321

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.519

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  61

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.116

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 9.269.015

TOPLAM VAKA SAYISI: 302.867

TOPLAM CAN KAYBI: 7.506

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 267.133

20 Eylül Korona virüs tablosu belirlendi - Bakan Koca açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne



İNGİLTERE'DE 2. KARANTİNA DÖNEMİ...

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Matt Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

Sıradaki Haber