20 Eylül Korona virüs tablosu belirlendi - Bakan Koca açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?
Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 9 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 301.348'e ulaştığı belirtildi. 61 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 266.117 olarak duyuruldu...
Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama sonrası son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(20 EYLÜL PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.321
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.519
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 61
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.116
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 9.269.015
TOPLAM VAKA SAYISI: 302.867
TOPLAM CAN KAYBI: 7.506
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 267.133
İNGİLTERE'DE 2. KARANTİNA DÖNEMİ...
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.
Matt Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.