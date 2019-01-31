2020 Albaraka Bankası şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle genel müdürlük ve şubelerinde mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre genel müdürlük 08:00 – 17:00 saatleri arasında, şubeler ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Genel müdürlük çalışanları 08:00 – 17:00, şubelerdeki çalışanlar ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında mesai yapıyor. Şubelerde 16:45’e kadar bankacılık işlemleri devam ediyor.

Albaraka Türk hafta sonları, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde ise hizmet vermiyor.

ALBARAKA TÜRK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Albaraka Türk Merkez Binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Albaraka Merkez Şubesine 0216 666 01 01 numaralı telefon veya 0216 666 16 00 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk Müşteri Hizmetlerine 444 5 666, Albaraka Türk Bireysel Telefon Bankacılığına ise 0850 222 5 666 numaralı telefonları arayarak erişebilirsiniz.