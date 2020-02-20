2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu! KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınav tarihleri...

KPSS sınav tarihleri sınava girmeyi düşünen adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınavlarına katılmak isteyen adaylar başvuruların alınacağı tarihlerin yanı sıra sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini de araştırmaya devam ediyor. Memur olma hayali kuran binlerce aday 2020 yılı içerisinde yapılacak olan KPSS sınavlarına katılıp memur olma yolunda ilk aşamayı tamamlamak istiyor. İşte 2020 KPSS sınav tarihleri...

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.